El juez levanta el secreto de sumario de la causa de los bono comercio por la que Baño fue detenido en Alicante

Dos semanas después de la detención de Carlos Baño por la gestión de los bono comercio, el juez que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación de estas subvenciones ha levantado el secrero del sumario, según ha podido confirmar este diario en fuentes judiciales.

El presidente de la Cámara de Comercio fue arrestado por estos hechos en la mañana del pasado 13 de marzo cuando salía de su domicilio y fue conducido hasta la sede de la Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa de la provincia de Alicante (Facpyme), en la que estuvo presente mientras se practicaban los registros.

A continunción se le trasladó hasta la Comisaría Provincial, donde por la tarde quedó en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar.

Análisis de la documentación

Mientras los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y los fiscales delegados de anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, analizaban la documentación obtenida en los registros, Baño quedaba a expensas de ser citado por el juzgado para prestar declaración.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que, aunque los documentos aún están siendo estudiados, el instructor ha optado por levantar el secreto que hasta ahora había decretado sobre las pesquisas.

Posibles delitos

Los agentes de la UDEF investigan presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones, aunque será la marcha de las pesquisas la que determine finalmente los deitos que, en su caso, se le imputen.

La causa se encuentra abierta en la plaza cuatro de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos en el juzgado tras un año de indagaciones.

Sociedad instrumental

El Ministerio Público abrió una investigación por un presunto delito de fraude de subvenciones para indagar si Facpyme, que también preside Carlos Baño, se lucró ejecutando a través de una sociedad instrumental las campañas del bono comercio de la Diputación correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia.

Al frente de la Corporación provincial en esa etapa se encontraba Carlos Mazón, impulsor de este programa y exjefe del Consell, a quien a mediados de 2023 sucedió en el cargo que aún ostenta el también popular Toni Pérez.

Baño siempre ha presumido de sus buenas relaciones con el expresidente de la Generalitat del que ha llegado a decir que era "un hermano".

58 millones en tres años

El programa de los bono comercio, en el que en tres años (de 2022 a 2024) se invirtieron 58 millones, responde a una iniciativa de la Diputación tras la pandemia que buscaba «potenciar las compras apoyando a los hogares y a los establecimientos adheridos promoviendo la reactivación económica del tejido comercial y el consumo local». Además de «ayudar a fidelizar y captar nueva clientela, así como sensibilizar a los consumidores de la importancia de realizar su compra en el comercio de proximidad».

Así lo recoge el contrato tipo que suscribieron los ayuntamientos que se acogieron a estas ayudas con las entidades que se encargaron de ejecutarlas: Facpyme, a la que ahora se está investigando en relación a este tema, y la Cámara de Comercio, sobre la que no consta que de momento se estén practicando diligencias. Ambas están presididas por Baño.

La Diputación, que subvencionaba el 50 % del importe de los bonos adquiridos por el consumidor, hacía llegar la ayuda a las corporaciones locales que, a su vez, conveniaban con una entidad colaboradora su ejecución. Es decir, transferir las partidas económicas a los comercios adheridos, contratar la pasarela para la compra online de los bonos, publicitar las campañas...Conceptos por los que cada ayuntamiento, en función del volumen de la campaña, tenía que abonar una cantidad, uno de los aspectos sobre los que está centrada la investigación.

El 13 de julio de 2022, poco antes de ponerse en marcha el programa de los bono comercio, Facpyme constituyó la mercantil Nexo Retail Alicante S.L., de la que Baño era administrador único y la federación, su único socio. Como objeto figuraban, entre otros, la organización de eventos y ferias comerciales, la actividad de apoyo a las empresas, servicios administrativos combinados y actividades auxiliares, campañas de publicidad y marketing, asesoramiento en gestión empresarial y optimización de recursos.

Gestión de las ayudas

Sobre el papel, la sociedad se constituyó para gestionar las ayudas ante la imposibilidad de que una organización empresarial sin ánimo de lucro, como es Facpyme, pudiera asumir la ejecución de un programa que conlleva transacciones económicas.

Baño modificó el pasado agosto la estructura organizativa de Nexo Retail Alicante. La empresa es una sociedad instrumental, perteneciente a Facpyme, y pasó de tener un administrador único, el propio presidente de la asociación, a crear un consejo de administración. El nuevo órgano directivo está compuesto por tres consejeros Vicente Armengol, que es vicepresidente segundo y José Antonio López Vizcaíno, vocal.