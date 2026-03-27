Cuatro años de cárcel para un vecino de Calp por vender la casa de su padre con demencia y vaciar las cuentas

La Audiencia de Alicante ha condenado a cuatro años de prisión a un vecino de Calp por vender la casa de su padre con demencia sin su consentimiento y quedarse con el dinero. Según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, el acusado obtuvo un beneficio de 90.000 euros en una operación que dejó a la víctima sin sus ahorros viviendo solo de su pensión.

El fallo considera probado que los hechos se produjeron entre marzo y julio de 2022, cuando el padre del procesado, de 78 años, se encontraba en una situación de vulnerabilidad. En ese periodo, el acusado se trasladó a vivir con él a su domicilio de Calp, donde se ganó su confianza y aprovechó su estado para hacerse con el control de sus cuentas bancarias.

Según la resolución de la Sección Décima, el procesado se apoderó de las cartillas, tarjetas de crédito y claves de acceso online de las cuentas que su padre tenía en dos entidades bancarias. Además, el 13 de mayo lo llevó a una notaría, donde consiguió que firmara un poder especial que le permitía gestionar sus fondos, realizar transferencias y efectuar retiradas de dinero.

Extracciones sin justificar

A partir de ese momento, el acusado efectuó diversas extracciones que sumaron 7.500 euros. Posteriormente, vendió una vivienda de su padre, situada en Santander, por 90.000 euros. Aunque el importe de la operación se ingresó inicialmente en una cuenta a nombre del progenitor, el acusado realizó varias retiradas en distintas fechas hasta dejarla sin saldo.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima perdió todo su patrimonio y pasó a depender exclusivamente de su pensión para afrontar sus gastos.

Durante el juicio, el acusado reconoció haber realizado las extracciones, aunque aseguró que el dinero era entregado posteriormente a su padre. Sin embargo, el tribunal considera que esta versión no ha quedado acreditada, ya que no existe ningún recibo ni documento que la respalde. Tanto el perjudicado como la hermana del procesado negaron que ese dinero hubiera sido devuelto. El padre no pudo declarar debido a su estado mental.

La Audiencia le considera autor de un delito de apropiación indebida y le impone una pena de cuatro años de prisión, además de una multa de 12 meses con una cuota diaria de seis euros. También deberá indemnizar con 7.500 euros y queda abierta la vía civil para reclamar por la venta de la vivienda. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de diez días.