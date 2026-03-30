Los juzgados de la provincia de Alicante acabaron 2025 con 178.235 asuntos pendientes de resolver

Los órganos judiciales de la provincia de Alicante ingresaron durante el pasado año 279.459 asuntos, lo que supone un 5,2% menos que el año anterior, según los datos facilitados ayer por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Los asuntos resueltos en los juzgados alicantinos aumentaron en un 4%, con 279.672 causas despachadas, mientras que los órganos judiciales de la provincia tenía 178.235 asuntos pendientes a fecha del pasado 31 de diciembre, un 1,6% más.

La cifra de ingresos en los juzgados alicantinos es similar a la media de la Comunidad Valenciana, donde los órganos judiciales recibieron un 5,1% menos de asuntos al haberse registrado 789.466. Según el TSJ, la capacidad de resolución de los tribunales creció y el total de asuntos resueltos, 771.851, experimentó un incremento interanual del 1,5%. Por contra, los asuntos que quedaron en trámite a 31 de diciembre en la Comunidad -480.974- aumentaron un 5,6%.

Informe del Poder Judicial

Los datos de la actividad de los juzgados y tribunales de la Comunidad están incluidos en un informe hecho público ayer por el Consejo General del Poder Judicial. En el orden Civil, se registraron 354.632 asuntos en 2025, lo que equivale a un descenso del 8,4%. Con un incremento interanual del 13%, la jurisdicción Contencioso-Administrativa fue la única en la que el número de nuevos asuntos, 16.723, superó al de 2024. En Penal, la entrada de 367.017 nuevos asuntos supuso un descenso del 2,4%, mientras que en Social el ingreso de 51.094 nuevos asuntos supuso un decremento del 5,1%.

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La tasa de litigiosidad de la Comunidad Valenciana, esto es, el número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, fue de 145,52 en 2025, lo que sitúa a la valenciana por debajo de la media nacional que en el periodo analizado fue de 153,7, según los datos facilitados por el TSJ.