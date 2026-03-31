Los juzgados de violencia machista de Alicante asumen casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en la Comunidad

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia de Alicante asumieron más del 40 por ciento de los delitos sexuales tramitados en estos órganos judiciales en toda la Comunidad Valenciana, según refleja la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hecha pública este martes. Los datos reflejan que a lo largo de todo el año 2025 en la provincia de Alicante se tramitaron un total de 400 denuncias por delitos contra la indemnidad sexual, cifra que supera con creces a los de las provincias de Valencia (243) y de Castellón (16). Las cifras sitúan a Alicante como la tercera de España en denuncias por detrás de Madrid y Barcelona.

La estadística judicial estaba siendo muy esperada por la judicatura, ya que en ella se incluyen los datos relativos a la reforma que deja en estos juzgados la investigación de toda la violencia sexual sobre las mujeres, con independencia de que exista o no relación de pareja entre agresor y víctima. De acuerdo con estos datos, en la Comunidad Valenciana se presentaron específicamente durante ese cuarto trimestre en estos órganos judiciales 354 denuncias, de las que la mayoría, 325, derivaron de atestados policiales. Unas cifras que vienen a coincidir con la reforma que amplía los delitos que deben asumir esos órganos judiciales.

Las nuevas competencias apenas han supuesto un aumento de un uno por ciento en volumen de global de denuncias que se tramitaron durante todo el año por delitos relacionados con la violencia de género. Sin embargo, si el periodo analizado fuera de un año completo podría suponer un aumento del cinco por ciento de la carga de trabajo. Los propios magistrados se han encargado de recordar que no se trata solo de números. Los delitos sexuales son procedimientos en los que en muchas ocasiones ni siquiera se conoce la identidad del agresor. Por ello, la manera de abordar las investigaciones es muy diferente de los casos en los que hay un autor identificado. De todas maneras, la impresión entre los magistrados es que todavía es pronto para sacar conclusiones. El cambio apenas se percibe en las cifras, pero ya empieza a notarse en la carga de trabajo de los juzgados

La presidente del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Esther Rojo, aseguró que estimaba prudente esperar a conocer los datos del primer trimestre del 2026, a fin de evitar valoraciones precipitadas. En Alicante, la sensación es que la mitad de los detenidos durante las guardias son por delitos sexuales. Incluso durante estos últimos meses, los juzgados de Alicante ya han tramitado dos asuntos por trata de seres humanos. El mayor temor es que estas nuevas competencias supongan un detrimento en la calidad de la atención a las víctimas cuando acuden a denunciar al juzgado.

Estadística judicial

La estadística judicial refleja que los tribunales de la Comunidad Valenciana recibieron a lo largo del año pasado registraron un total de 27.743 denuncias por todo tipo de delitos relacionados con la violencia machista, cifras que sitúan al territorio como el tercero de España con la tasa de víctimas más alta: 92,7 por cada 10.000 mujeres. En la provincia de Alicante se presentaron 10.851 denuncias frente a las 13.844 de València y las 3.048 de Castellón.

Alicante fue también la provincia de la Comunidad Valenciana donde se registró un mayor número de víctimas que se acogieron a su derecho a no declarar contra sus agresores. Un hecho que suele suponer la absolución del acusado cuando no existe más prueba que la denuncia inicial. Un total de 1.622 mujeres en Alicante se negaron a testificar contra sus parejas, frente a 1.597 en la provincia de Valencia y otras 344 en la de Castellón.

La inmensa mayoría corresponden a lesiones y malos tratos en el ámbito de la pareja con 5.815 casos en Alicante, que suponen más de la actividad del juzgado; seguidos por delitos de quebrantamiento de medidas (1.096 casos), es decir, casos en los que se vulneró una orden de alejamiento en vigor. En Alicante se tramitaron un total de 1.857 órdenes de protección; de las cuales se concedieron 1.439 y se denegaron 418. Los órganos judiciales valencianos adoptaron el 77 % de las órdenes de protección que les fueron solicitadas.

La estadística refleja que cerca un 90 % de las sentencias judiciales en Alicante por violencia de género acabaron en condena. De las 1.842 resoluciones dictadas en la provincia, 1.621 fueron condenas y otras 221 absoluciones.

Valoración del CGPJ

Desde el CGPJ, Esther Rojo considera muy relevante el elevado porcentaje de denuncias presentadas por las mujeres víctimas que, año tras año y de forma lineal a lo largo de la serie histórica, se sitúa en torno al 70 por ciento. En concreto, en 2025, el 71,61 % de las denuncias (en total 146.338) fueron presentadas por las propias mujeres víctimas, tanto ante la policía como en el juzgado.

Este porcentaje debe ponerse en relación con el de las denuncias presentadas por el entorno familiar de las mujeres víctimas, que en 2025 volvió a situarse en un 1,96 por ciento (4.006 denuncias), una cifra que también se viene manteniendo estable en la serie histórica.

Esther Rojo asegura, a la vista de los datos sobre las denuncias, que las instituciones deben seguir trabajando para generar confianza en las mujeres, pues aún son muchas las que siguen sufriendo esta violencia en silencio, como puede desprenderse del informe sobre víctimas mortales de la violencia de género correspondiente a 2025, hecho público la pasada semana por el Observatorio.