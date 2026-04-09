Imponen nueve años de prisión a un pirómano que causó una oleada de incendios en La Vila Joiosa

La Audiencia de Alicante ha impuesto penas que suman nueve años de prisión a un pirómano que causó varios incendios en el casco urbano de La Vila Joiosa, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo le condena por seis de estos fuegos, pero ha quedado absuelto por otros siete que se le imputaban. El tribunal considera que pese a estas absoluciones, hay graves sospechas de que el procesado podría ser el autor de todos ellos, pero no hay pruebas suficientes para justificar la condena. De hecho, se recuerda que en cuanto el sospechoso ingresó en prisión, todos estos incendios pararon. La Fiscalía le reclamaba penas que sumaban 18 años de cárcel. La ola de incendios causó una gran alarma en la población.

El acusado, de nacionalidad holandesa, estaba en prisión preventiva desde que fue detenido por estos hechos en febrero de 2024. Entre abril de 2023 y febrero de 2024 se registraron varios incendios urbanos en las calles del municipio. El acusado fue localizado al menos en dos ocasiones en las proximidades de las zonas de las llamas. Ardían coches estacionados en la vía pública, árboles y otros elementos del mobiliario urbano. La sentencia concluye que algunos de estos siniestros fueron provocados por el acusado en el trayecto desde la parada del TRAM a su casa cuando volvía de trabajar por la noche. La sentencia recuerda que el acusado tuvo problemas en su país por delitos similares, cuando tenía entre 13 y 15 años. Este dato lo habría desvelado la propia madre del acusado a la Guardia Civil durante la investigación, pero este testimonio no pudo valorarse en el juicio más que como un testimonio de referencia de los agentes, porque la mujer ya había fallecido. De todos modos en ese testimonio les dijo que fue absuelto por la quema de una papelera.

Los indicios

Sin embargo, ha habido otras pruebas que ha valorado el tribunal y que considera que son indicios suficientes para fundamentar la condena. Una de las pruebas principales es el contenido de las cámaras de seguridad que le captaron en las zonas próximas al lugar donde se registraron los incendios. Sin embargo, en otras de esas imágenes o no se ven bien o la vestimenta no coincide claramente con la que llevaba el acusado, por lo que no ha sido determinante para todas las condenas. Se da la circunstancia de que en algunos de esos días alegaba que ni siquiera estaba en España. Otra de las pruebas relevantes ha sido la propia tarjeta del TRAM del acusado, que reflejaba que había salido de la estación en los momentos previos a que se registraran los incendios. Asimismo, en el propio teléfono móvil del acusado se encontraron fotografías de algunos de los incendios. Estos tres indicios han servido para condenarle en seis de estos incendios.

El primero de los fuegos por los que ha sido condenado es el de varios cipreses registrado el 10 de noviembre de 2023 en una urbanización de la localidad. Asimismo se le considera el responsable de otros cuatro incendios registrados la misma noche, el 13 de enero de 2024, en un corto espacio de tiempo. El fallo habla de una ruta de incendios en cascada que comenzó en el momento en el que el acusado se bajó del TRAM. Uno de ellos afectó a un toldo y a la terraza de un bar, en la plaza Castelar. Las llamas de las sillas y mesas de plástico, junto con el toldo, generaron una columna de fuego y humo negro de gran toxicidad, que se introdujo en el edificio superior, donde quedó atrapada una mujer de 85 años y a la que intentaron auxiliar tanto un vecino, como los bomberos. Las cámaras de la plaza le captaron iniciando el fuego.

Esa noche se registraron otros dos incendios más en los cipreses que formaban parte del perímetro de otra urbanización y en el toldo de un local abandonado muy cercano a su casa. El fallo incide que todos estos incendios se produjeron en el trayecto desde la estación a su domicilio. Finalmente, la noche del 2 de febrero de 2024, agentes de la Policía Local le sorprendieron agachado junto a un contenedor intentando encender un mechero. Cuando se acercaron a identificarle, este huyó a pie y al ser interceptado manifestó espontáneamente a los agentes "no fire, no fire" (no fuego, no fuego). Entre sus ropas llevaba dos mecheros.

Notas manuscritas

Durante el registro de su vivienda, la Guardia Civil intervino varias libretas y papeles manuscritos con anotaciones muy reveladoras: “No enfrente del Ayuntamiento”, “ningún Policía” “no en el tren” que carecen para los jueces de ninguna otra significación y que "cobran sentido al relacionarlas con apuntes que hacía el propio acusado respecto a la comisión de los hechos". Para el tribunal esas notas demostraban que el acusado no solo estaba presente en los lugares de los incendios, sino que tenía un pensamiento recurrente y organizado sobre cómo cometerlos evitando la acción de la justicia. Durante el registro en su vivienda, fueron localizados escondidos en el interior de un cuadro eléctrico del rellano de la escalera a la entrada del domicilio, un mechero, unas botellas con gasolina y ambientador. Elementos que los investigadores consideran acelerantes del fuego. La mayor parte de las absoluciones corresponden a incendios registrados en vehículos particulares.

El fallo, que no es firme y contra el que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, impone tres años de cárcel por un delito continuado de daños y otros seis años por un delito de incendio, por las llamas en la plaza Castelar donde se estima que se puso en riesgo la integridad de los vecinos. El condenado deberá pagar más de 25.000 euros en indemnizaciones por los daños causados.