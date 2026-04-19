Condenan a dos años de cárcel a una falsa médica estética que causó lesiones a cinco clientas en Elche y Crevillent

Un juzgado de lo Penal de Elche ha condenado a penas que suman dos años de prisión a una mujer que se hizo pasar por médica y realizó durante 2021 y 2022 distintos tratamientos de medicina estética sin contar con la titulación necesaria. Los tratamientos fueron realizados en centros de belleza y estética de Crevillent y Elche y cinco clientas sufrieron lesiones con la actuación de esta falsa médica ahora condenada. La sentencia ha sido dictada esta semana en la Plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Elche por conformidad entre las partes y ya es firme.

Además de las penas de cárcel, el fallo impone a la acusada multas por valor de 4.680 euros e indemnizaciones por un importe total de 30.280 euros a las cinco clientas lesionadas, dos de las cuales han ejercido la acusación particular en la causa a través de la abogada Raquel Sánchez Navarro.

La acusada ha sido condenada como autora de un delito continuado de intrusismo, un delito de falsedad en documento público, oficial o mercantil, dos delitos leves de lesiones y tres delitos de lesiones.

Suspensión de penas condicionada

El magistrado ponente acuerda la suspensión de las penas de prisión impuestas a la acusada por un periodo de dos años siempre que no cometa delitos en este periodo y que pague la responsabilidad civil impuesta. Para pagar las indemnizaciones le da un plazo de seis meses, por lo que de no abonar el dinero se podría revocar la suspensión de su ingreso en prisión.

Productos intervenidos por la Guardia Civil a la falsa médica. / INFORMACIÓN

Según los hechos probados, la acusada ejerció durante 2021 y 2022 en varios centros centros de belleza y de medicina estética de Elche y Crevillent, donde se presentaba ante las clientas como médica colegiada, pese a carecer del grado o licenciatura en Medicina. Para reforzar ese engaño, utilizó un título simulado de licenciada en Medicina, confeccionado por ella misma o por encargo suyo. Además, la ahora condenada empleó productos sanitarios y fármacos cuya utilización requiere personal médico habilitado. Estos productos, sin las debidas garantías, pueden generar riesgos para la salud de sus clientes, indica la sentencia.

La resolución judicial recoge que ofrecía tratamientos como miniliposucciones, subcisiones, infiltraciones de bótox, ácido hialurónico, criolipólisis y otras intervenciones estéticas en diferentes establecimientos, todos en Elche excepto uno que estaba en Crevillent.

La sentencia detalla también que la procesada adquirió productos médicos inyectables utilizando datos profesionales que no le correspondían. En uno de los pedidos facilitó un número de colegiada y, en otro, usó sin autorización el nombre de otra doctora para recibir material destinado a tratamientos estéticos.

El fallo considera probado que cinco clientas sufrieron lesiones o secuelas tras someterse a procedimientos realizados por la acusada. En uno de los casos, una mujer tratada con ácido hialurónico en julio de 2021 tuvo que acudir al Hospital del Vinalopó con inflamación y edema facial, donde fue diagnosticada de celulitis y precisó tratamiento antibiótico, además de baja laboral.

Otra perjudicada sufrió hematomas e hiperpigmentación en los glúteos tras una subcisión para tratar la celulitis. Una tercera clienta presentó una alteración persistente en la zona de las ojeras después de un relleno con ácido hialurónico, con un perjuicio estético moderado valorado en ocho puntos.

La resolución añade el caso de una mujer que desarrolló nódulos dolorosos en ambos glúteos tras un tratamiento con ácido hialurónico y que, según el informe forense, arrastra dolor crónico, sobre todo al sentarse. La quinta afectada sufrió quemaduras e hiperpigmentaciones lineales en el abdomen después de varias sesiones para eliminar estrías con tecnología láser plasma.

Por estos hechos, la falsa médica reconoció el pasado lunes en el juicio su culpabilidad y fue condenada a un año de prisión por el delito continuado de intrusismo y a otro año de prisión por falsedad documental, además de varias multas por los cinco delitos de lesiones.

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En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a las perjudicadas con cantidades que van desde 760 hasta 11.680 euros, además de devolver algunos importes abonados por los tratamientos. En uno de los casos, la clínica donde se realizó la intervención responderá de forma subsidiaria, mientras que una aseguradora ha quedado absuelta del pago de la responsabilidad civil.