Imponen cuatro años de cárcel al propietario de un piso por violar a su inquilina en Villena

La Audiencia de Alicante ha condenado a cuatro años de cárcel a un hombre de 59 por violar a una inquilina, a la que había alquilado una habitación en un piso de Villena, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

El fallo ve probado que la agresión sexual ocurrió sobre las 17.00 horas del 13 de mayo de 2019, cuando el acusado entró a la habitación de la víctima, que se había encerrado en ella tras mantener una discusión con otra compañera de piso. En un primer momento, el acusado entabló una conversación con la perjudicada para tranquilizarla. Entonces, le propuso a su inquilina practicarle sexo oral, a lo que ella se negó. La resolución narra que el procesado no aceptó ese rechazo y comenzó a practicarle tocamientos, mientras ella seguía negándose e intentando separarse de él. Finalmente, consiguió zafarse del propietario para encerrarse en el baño y llamar a unos amigos.

El acusado negó la agresión sexual durante todo el proceso, sosteniendo que había sido ella había favorecido el acercamiento sexual y que lo había consentido. Sin embargo, la sala ha puesto en duda su versión incidiendo en que "es él quien acude al dormitorio de la víctima, que estaba con la puerta cerrada, y se aproxima a ella en un acercamiento que no se justifica por razones de confianza, ni por tener temas que tratar"

El tribunal ha conferido credibilidad al relato de la víctima al sostener que había contado los hechos con fiabilidad y que no podía albergar ningún motivo para tratar de perjudicar al propietario de la vivienda donde prácticamente se acababa de instalar. Además, la sala también apunta que el testimonio de los amigos a los que contó lo sucedido corroboró su versión, así como la declaración de los policías que la atendieron al interponer la denuncia y el informe forense sobre su estado psicológico, que ha apuntado que la mujer sufre secuelas compatibles "con una afectación por una vivencia traumática de contenido sexual".

Atenuantes

El fallo impone al acusado cuatro años de cárcel por un delito de agresión sexual con una atenuante de dilaciones indebidas. El tribunal desestima la pretensión de la defensa de considerar también como atenuante de reparación del daño el depósito de 8.000 euros efectuado en el momento de la apertura de juicio. A su juicio, este ingreso solo respondía a la obligación de prestar fianza, sin voluntad de reparación.

Además, la sentencia le impone la prohibición de aproximación a menos de 300 metros y de comunicarse con ella durante un tiempo de cinco años, así como una indemnización a la víctima de 20.000 euros por los daños ocasionados.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).