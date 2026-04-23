La sombra de un conflicto de intereses obliga a suspender el juicio por un presunto atropello entre clanes en Petrer

La Audiencia de Alicante ha suspendido el juicio previsto este jueves por un presunto doble intento de homicidio ocurrido en agosto de 2023 en Petrer, después de que se plantearan dudas sobre la imparcialidad de la defensa del acusado, lo que podría comprometer la validez del procedimiento. Los hechos se remontan a un enfrentamiento entre dos clanes de la localidad, que a lo largo de ese mismo día protagonizaron varios incidentes. Ante estos antecedentes, tanto Policía Nacional como Guardia Civil desplegaron un dispositivo especial en la sede judicial para evitar posibles altercados. Pese a la suspensión, la jornada transcurrió sin incidencias. A pocos minutos de que arrancara el juicio, el procesado descubrió que la abogada que le había sido asignada era también letrada de familiares del clan rival, circunstancia que motivó su rechazo.

El acusado se enfrenta a una petición de pena de más de 16 años de prisión por, presuntamente, intentar atropellar con su vehículo a dos miembros del otro clan. Según el escrito de acusación del fiscal, circulaba por una calle del municipio cuando localizó a ambas personas a pie y dirigió el coche contra ellas con la intención de arrollarlas. Para embestirlas con su todoterreno, habría realizado maniobras prohibidas y circuló a gran velocidad en dirección contraria. Los dos lograron esquivar sin lesiones el vehículo, que acabó colisionando contra varios contenedores y hasta siete coches estacionados. El procesado adujo en su día que esos contenedores hacían las veces de barricadas para tener bloqueada la calle.

Momento en el que el vehículo impacta contra un contenedor el día de los hechos. / INFORMACIÓN

En el interior del vehículo viajaban una familiar del acusado y su hija, que tenía un año y medio de edad, que resultó herida en una rodilla. La Fiscalía sostiene que las lesiones se produjeron como consecuencia de la colisión, mientras que el procesado mantiene que la menor se lesionó en un hecho distinto y ajeno al impacto. El acusado, que se entregó posteriormente en Comisaría, ha defendido durante el procedimiento que no tenía intención de atropellar a nadie y que actuó para huir. Según su versión, estaba siendo acorralado por miembros del clan rival, que portaban palos con la intención de agredirle.

Incompatibilidad

El juicio no llegó a celebrarse. En los primeros minutos de la vista se planteó su suspensión, después de que la anterior abogada del acusado renunciara a la defensa a finales de marzo y se le asignara una letrada de oficio. Esta nueva abogada comunicó al tribunal una posible incompatibilidad, al haber asistido previamente a familiares de las presuntas víctimas en otros procedimientos, tanto civiles como penales, entre ellos un caso de violencia de género. El propio acusado también solicitó el cambio de defensa: «Nadie me dijo nada hasta ayer y lo primero que veo al llegar es que está saludando a la otra parte», afirmó.

Esta circunstancia, unida a la falta de constancia de que el cambio de letrado hubiera sido comunicado formalmente al procesado, llevó a la Sala a acordar la suspensión para evitar posibles nulidades. El tribunal ha optado así por aplazar el juicio con el objetivo de garantizar el derecho de defensa del acusado y asegurar que el proceso se celebre con todas las garantías. La vista ha sido señalada nuevamente para el próximo 15 de septiembre.