El ICALI reconoce a Luis Miguel Collado, José Pedro Calvo, Ángel Luna y Emilio Martínez por medio siglo de trayectoria profesional

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) celebró el pasado viernes 24 de abril los actos en honor a su patrón, San Raimundo de Peñafort, en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento a la trayectoria profesional de sus miembros. El acto central tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, donde se rindió homenaje a los letrados que este año cumplen 50 y 25 años de colegiación. La ceremonia puso en valor décadas de ejercicio profesional caracterizadas por la vocación de servicio, el compromiso con la abogacía y la defensa de la justicia.

Durante el evento, el Coro ICALI interpretó las piezas «El sueño imposible» y el tradicional «Gaudeamus», en un ambiente solemne que dio paso a las intervenciones de varios de los homenajeados por sus 50 años de trayectoria: Luis Miguel Collado Vives, José Pedro Calvo Sebastiá, Ángel Luna González y Emilio Martínez López-Puigcerver, quienes compartieron recuerdos y experiencias acumuladas a lo largo de sus carreras.

El decano del ICALI, Ignacio Gally, dedicó a los homenajeados unas palabras de reconocimiento en las que destacó el valor de la profesión: “Hoy no reconocemos únicamente el paso del tiempo, reconocemos trayectorias, compromiso, pertenencia, la fidelidad a una profesión exigente, intensa, a veces difícil pero profundamente necesaria y siempre apasionante”.

Los homenajeados por sus 25 y 50 años en el Colegio, junto con el decano y miembros de la Junta de Gobierno, en el Paraninfo de la UA.. / INFORMACIÓN

En representación de los colegiados que cumplían 25 años, intervino Marta Villén, diputada cuarta de la Junta de Gobierno, quien subrayó la evolución de la abogacía en las últimas décadas y su papel social. “Seguimos siendo el puente entre la ley y las personas, especialmente en el Turno de Oficio, ahí es donde esta profesión cobra todo su sentido”, afirmó. Asimismo, defendió que “el Derecho no es solo un conjunto de normas, es una herramienta para construir una sociedad más justa”.

La jornada concluyó con una cena de gala en el restaurante Torre de Rejas, que reunió a representantes del ámbito jurídico y autoridades civiles, entre ellas la consellera de Justicia, Nuria Martínez, en un ambiente de compañerismo que sirvió para reforzar los vínculos dentro de la abogacía alicantina.

Trayectorias reconocidas

Entre los homenajeados por sus 50 años de colegiación figura José Pedro Calvo Sebastiá, quien inició su carrera en 1975 tras licenciarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló gran parte de su trayectoria en el ámbito civil, además de participar activamente en la vida colegial.

También fue distinguido Luis Miguel Collado Vives, con una extensa carrera en Derecho Penal, Civil y del Seguro, y una destacada implicación en el Turno de Oficio.

Por su parte, Ángel Luna González combina su trayectoria como abogado con una amplia carrera institucional que incluye cargos como alcalde de Alicante, conseller y actual responsable del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana.

Cierra la nómina de homenajeados Emilio Martínez López-Puigcerver, especialista en asesoramiento jurídico a empresas, con una sólida trayectoria en Derecho Laboral y Mercantil, además de una relevante implicación en el propio ICALI, donde llegó a ocupar el cargo de vicedecano.