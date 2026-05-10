A juicio por intentar matar a su mujer incendiando la casa con ella dentro en Alicante

La Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión para un hombre acusado de intentar asesinar a su pareja provocando de forma deliberada un incendio en la vivienda familiar que compartían en Alicante después de mantener una discusión porque ella quería romper la relación sentimental. Según el escrito de acusación, la mujer logró salir con vida cuando el humo ya inundaba la casa, mientras que cuatro vecinos del piso superior, entre ellos un niño de cuatro años, tuvieron que huir por una estrecha cornisa para salvarse, aunque resultaron intoxicados, como la mujer del procesado. Además de los 20 años por el intento de asesinato, la Fiscalía le pide que pague indemnizaciones por valor de unos 69.000 euros y que sea condenado a otros dos años de prisión por un delito de maltrato animal con resultado de muerte porque en el siniestro falleció el perro de la pareja.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 29 de julio de 2025 en un inmueble de la calle Cronista Viravens de Alicante. El procesado, un varón de 36 años natural de Kazajstan y defendido en esta causa por el abogado Álvaro López Iniesta, mantenía desde hacía años una relación sentimental con la víctima, con la que tiene un hijo en común de siete años, y ambos convivían en esa vivienda con dicho menor y otros dos hijos menores de ella, aunque ninguno de los tres estaba cuando comenzó el fuego.

Imagen de la vivienda tras el incendio. / ALEX DOMINGUEZ

El ministerio público describe en su escrito de acusación una convivencia marcada durante meses por los conflictos, los insultos y las amenazas. En su relato, sostiene que el acusado había llegado a expresar con anterioridad su intención de prender fuego a la vivienda con la mujer y los menores dentro. La Fiscalía añade que, tras el regreso de la víctima de un viaje a Rusia el 19 de julio de 2025, la actitud del hombre se volvió todavía más hostil, con descalificaciones constantes y acusaciones de infidelidad en un contexto que encuadra en una dinámica de humillación y sometimiento.

Discusión

La noche de los hechos, sobre las 00:00 horas del 29 de julio, se produjo una fuerte discusión por motivos económicos y por la voluntad de la mujer de poner fin a la relación. La Fiscalía recoge en su acusación que, antes del incendio, el acusado comunicó a un amigo que iba a «prender su casa» y que «o lo metían en la cárcel o saltaba por el balcón». Después de la discusión, la mujer se retiró al dormitorio y se quedó dormida. Fue entonces, sostiene la acusación, cuando el hombre se dirigió al salón y prendió fuego al sofá con la intención de acabar con su vida.

El fuego se propagó con rapidez por el salón, el techo, la galería y el resto del piso. La Fiscalía subraya que en esa zona había ropa y otros objetos de alta carga inflamable y que una ventana abierta favoreció la expansión de las llamas y del humo, que acabaron alcanzando incluso la vivienda del piso superior. El escrito de acusación del Ministerio Público añade que el acusado abandonó inmediatamente la casa sin avisar a su pareja, cogió las llaves del coche y una bolsa con enseres personales y trató de huir. Al no lograr abrir el vehículo, salió corriendo y fue atropellado por un coche al cruzar una calle.

La mujer despertó cuando el humo ya invadía la vivienda y consiguió salir con grandes dificultades. La escena fue todavía más dramática en la planta superior. Varios moradores de ese piso, entre ellos un menor de cuatro años, se vieron obligados a escapar por la terraza y avanzar por una estrecha cornisa en una cuarta planta para evitar quedar atrapados por el incendio y para salvar sus vidas. Lo hicieron, además, pese a las advertencias de los agentes que estaban en la calle, que les indicaban que no utilizaran esa vía debido al peligro extremo.

Además de las personas intoxicadas, las consecuencias materiales fueron cuantiosas. La vivienda donde se originó el fuego sufrió daños valorados en 30.371 euros, a lo que se suman 3.710 euros por los efectos personales de la víctima. También hubo desperfectos en un vehículo estacionado en la calle por valor de 769 euros y daños en el piso superior tasados en 4.276 euros, además de otras facturas aportadas por su propietario por obras y reformas. Los bienes personales de los moradores de esa vivienda fueron valorados en 4.857 euros.

El incendio tuvo además una consecuencia especialmente sensible: el perro de la familia fue hallado muerto dentro del domicilio por asfixia debida a la inhalación de humo. La calificación penal que formula la Fiscalía es de máxima gravedad. Así, considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa en concurso ideal con un delito de incendio con peligro para la vida o la integridad de las personas. A ello suma cuatro delitos leves de lesiones, un delito de maltrato animal con resultado de muerte y un delito continuado de vejaciones injustas en el ámbito de la violencia de género. Además, aprecia la agravante de parentesco.

Por todo ello, la Fiscalía pide una pena de 20 años de prisión por el intento de asesinato y el incendio, además de cinco años de libertad vigilada una vez cumplida la condena. También reclama la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 2.000 metros y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 30 años. A esa petición se añaden 24 meses de prisión por la muerte del perro, cuatro penas de 30 días de localización permanente por los delitos leves de lesiones y otra pena de 30 días de localización permanente por el delito continuado de vejaciones.

Por otro lado, se reclaman indemnizaciones por 52.431 euros para la mujer por la destrucción de la vivienda, sus efectos personales, lesiones y daños morales derivados tanto de la muerte de su perro como de la pérdida del hogar y de la angustia sufrida. También se reclaman otros 17.000 euros para los otros vecinos afectados y para el dueño de un vehículo dañado, aunque hubo otros coches afectados por los que no se ha pedido indemnización en la causa. La Fiscalía sostiene que el acusado y el Banco Sabadell, como responsable civil directo dentro de los límites de la póliza de seguro, deberán responder solidariamente de esas cuantías.

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El procesado permanece en prisión provisional desde el 1 de agosto de 2025 y el caso será enjuiciado a finales de este mes en la Audiencia Provincial de Alicante.