Falta de espacio, tecnología y personal: los obstáculos del nuevo modelo judicial en Alicante

Carrera contrarreloj para la llegada de los nuevos tribunales de instancia en la Comunidad para que el nuevo modelo sea una realidad tangible y no solo un cambio de nombre. Tras meses de incertidumbre y retrasos técnicos, la Comisión Mixta entre la Conselleria de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) se ha reunido este jueves en Valencia para desatascar los tres grandes escollos a los que debe hacer frente la reforma: la falta de personal estable, el desfase del sistema informático y la carencia de espacios físicos.

La reunión, presidida por el presidente del TSJ, Manuel Baeza, y la consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha servido para poner sobre la mesa la necesidad de adaptar las infraestructuras al Nuevo Modelo Organizativo (NUMO). Este sistema acaba con los juzgados unipersonales para crear servicios comunes, una transición que, como ya adelantó este diario, se ha demorado al menos hasta junio debido a la complejidad técnica y la falta de medios. Aunque los juzgados ya tienen los nombres actualizados, estos siguen operando con el viejo modelo.

Falta de personal

La consellera explicó la futura creación de 200 plazas estructurales en los juzgados de la Comunidad. Una medida busca dotar de estabilidad a una plantilla que, hasta ahora, dependía en exceso de interinos y refuerzos temporales que generaban vacíos operativos en momentos críticos de la reforma. Según Martínez, la identificación de estas plazas se ha hecho bajo criterios de antigüedad, priorizando puestos que se han ido perpetuando mediante renovaciones. El problema es que antes de la llegada de estos efectivos se han suprimido muchas plazas de interinos que han dejado bajo mínimos a algunos órganos judiciales mientras se soluciona esta situación.

Desde la Generalitat se destacó que han logrado reducir de 25 a 8 días el tiempo para cubrir plazas temporales, una agilización que ha permitido cubrir 250 vacantes en los últimos tres meses para evitar esos problemas.

Despachos

La implantación de los Tribunales de Instancia requiere un cambio arquitectónico radical. El nuevo modelo exige grandes espacios diáfanos para los servicios comunes de tramitación y ejecución, pero los jueces alertaron de que serán necesarios nuevos despachos para los jueces que se incorporarán en los próximos años. El Gobierno prevé crear 58 nuevas plazas judiciales en la Comunidad en 2026, de las que 22 se ubicarán en la provincia de Alicante. Este refuerzo, el mayor aprobado en un solo año, responde al despliegue de la Ley de Eficiencia.

Aunque este modelo permite incorporar jueces sin necesidad de crear juzgados completos, con un coste muy inferior al del sistema tradicional, sí obliga a reorganizar las sedes existentes para dar cabida a más magistrados y a una estructura de trabajo común. En el caso de Alicante, donde los juzgados ya están dispersos en distintos inmuebles por la falta de espacio en el Palacio Justicia de Benalúa, la llegada de nuevas plazas acentúa un problema estructural que dificulta la implantación efectiva del sistema. Todo está condicionado al final de las obras en la Ciudad de la Justicia de Valencia y la futura Ciudad de la Justicia de Alicante, proyectos clave para absorber este crecimiento y permitir el funcionamiento real del nuevo modelo organizativo. La Conselleria indicó que está previsto que el edificio de Alicante acabe sus obras a lo largo del primer trimestre del año que viene.

La barrera tecnológica

El otro gran escollo es el sistema informático. Pese a que el cambio nominal entró en vigor el pasado enero, en la práctica los funcionarios siguen trabajando como si los juzgados fueran compartimentos estancos, sin una visión global de los expedientes. La Comisión ha abordado la necesaria adaptación del sistema informático para que el despliegue de los Tribunales de Instancia sea efectivo.

Las experiencias piloto siguen su curso, con Elche como punta de lanza y la previsión de iniciar cursos de formación en Alicante a partir de finales de mes. En junio podría estar en marcha esta actualización de un sistema que en el último año ha tenido en pie de guerra a la Administración de Justicia.

Un nuevo protocolo para “objetos voluminosos”

Más allá de la reforma estructural, las instituciones exploran un nuevo protocolo para gestionar los efectos judiciales intervenidos, como vehículos, aeronaves y embarcaciones. El objetivo es agilizar la realización anticipada o gestión de estos objetos voluminosos, que actualmente saturan los depósitos y complican la gestión procesal.

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Con esta cuarta reunión en 14 meses, Justicia y el TSJCV intentan cerrar la brecha entre la ley escrita y la realidad de los juzgados, con la vista puesta en que este verano la reforma deje de ser un cambio de nombre para convertirse en una mejora real del servicio al ciudadano.