La Fiscalía pide más de doce años de cárcel a un acusado de intentar matar a puñaladas a su exmujer en Dénia

La Fiscalía de Alicante reclama más de doce años de prisión para un hombre acusado de intentar matar a puñaladas a su exmujer en Dénia, a pesar de tener en vigor una orden de alejamiento. Cuando la víctima abrió la puerta, se encontró a su presunto agresor cuchillo en mano tratando de clavárselo. El procesado, que permanece en prisión preventiva desde hace casi un año, debía haberse sentado en el banquillo este lunes, pero la vista ha tenido que ser suspendida debido a una carambola de incidentes procesales. Al tratarse de una causa con preso y de violencia de género, tiene carácter de prioritaria para la Audiencia.

En primer lugar, el tribunal se ha encontrado con la renuncia del procesado a su abogada en la misma sala, apenas minutos antes de comenzar la sesión. A este contratiempo se ha sumado la imposibilidad de localizar a la víctima; al parecer, la mujer se encontraría en Pakistán, donde habría viajado recientemente para asistir al entierro de un hijo.

Esta ausencia ha impedido que la mujer recibiera la notificación oficial para testificar. Aunque su declaración fue grabada en su día como prueba preconstituida para ser utilizada en el juicio, el tribunal ha optado por la suspensión para evitar posibles nulidades, ya que no constaba si se había agotado la vía para citarla personalmente. Ante este escenario, la vista se ha vuelto a señalar para el próximo mes de julio, dando margen para localizar a la víctima y para que el acusado designe una nueva defensa.

Un ataque por sorpresa y bajo amenazas

Los hechos se remontan a la mañana del 6 de junio de 2025. Según el escrito de acusación, el hombre quebrantó la prohibición de comunicación y aproximación al presentarse en el domicilio de su expareja. La mujer, pensando que se trataba de uno de sus hijos, le abrió la puerta, momento que el agresor aprovechó para irrumpir en la vivienda.

Una vez dentro, el hombre presuntamente sacó un cuchillo e intentó clavárselo en el pecho y el abdomen mientras la amenazaba de muerte. La víctima logró salvar la vida interponiendo los brazos, lo que le causó una herida en el antebrazo izquierdo que requirió puntos de sutura. Además del ataque, el Ministerio Público sostiene que el encausado envió previamente audios a los familiares de la mujer reiterando su intención de acabar con ella.

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El Ministerio Público califica los hechos como un delito de homicidio en grado de tentativa, dos delitos de quebrantamiento de medida cautelar y un delito continuado de amenazas. Por este conjunto de delitos, la Fiscalía solicita una pena global de 12 años y ocho meses de prisión.