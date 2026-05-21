La Audiencia impone quince años en un psiquiátrico a un acusado de intentar matar a sus padres en Alicante

La Audiencia de Alicante ha impuesto penas que suman más quince años de internamiento en un centro psiquiátrico a un acusado de haber intentado matar a sus padres en la partida alicantina de Verdegás, según la sentencia la que ha tenido acceso este diario. El matrimonio fue atacado mientras se encontraba durmiendo en el domicilio familiar en el que convivían con el acusado. El juicio se ha cerrado con una conformidad en la Sección Segunda de la Audiencia, donde los informes médicos acreditaban que el procesado era inimputable por padecer una esquizofrenia paranoide de carácter crónico que causó que tuviera las facultades mentales anuladas en el momento de los hechos.

Los hechos ocurrieron sobre las 6.30 horas de la madrugada del pasado 26 de mayo de 2025. El matrimonio se encontraba durmiendo en el domicilio familiar, cuando el acusado entró en el dormitorio con un cuchillo y un atizador y comenzó a golpearles y a acuchillarles. El padre recibió las puñaladas en zonas cercanas al corazón y por las que discurrían importantes vasos capilares, mientras que la madre sufrió las lesiones en la zona de la cabeza. Aunque ambos sufrieron lesiones de carácter grave fue la madre la que pasó mayor tiempo de hospitalización tras el ataque. El procesado se encuentra en prisión provisional desde que fue detenido por estos hechos.

La Fiscalía consideraba estos hechos como dos delitos de intento de asesinato y reclamaba por ellos la pena de hasta treinta años de internamiento en un centro psiquiátrico. Por las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, el Ministerio Público consideraba que las dos víctimas tenían reducidas sus posibilidades de defensa, ya que se encontraban durmiendo cuando recibieron el ataque repentino. Los forenses certificaron que el procesado es inimputable por estos hechos, puesto que sus facultades mentales se encontraban gravemente alteradas como consecuencia del trastorno mental que padecía.

Conformidad

El juicio se cerró con una conformidad, en la que el procesado ha sido absuelto de estos delitos debido a su estado mental. Sin embargo, el fallo impone una medida de seguridad para tratar de evitar que el procesado cometa hechos como estos y garantizar que recibe un tratamiento médico para tenerlo estabilizado. La medida de seguridad consiste en siete años, cinco meses y 29 días de internamiento en un psiquiátrico penitenciario por cada uno de los dos intentos de asesinato. El objetivo de la pena es doble: garantizar que el procesado reciba el tratamiento médico necesario para su estabilización y proteger la seguridad pública ante el riesgo de reincidencia derivado de su patología. La sentencia

Los padres del acusado han pedido ser indemnizados por las lesiones sufridas durante la agresión, dinero que se ha estimado en un total de 10.331 euros, en concepto tanto de las lesiones, como de los daños morales sufridos en la agresión.