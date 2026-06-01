Internamiento para cinco menores y libertad vigilada para dos por agredir sexualmente a una niña en Crevillent

Un juzgado de Menores de Alicante ha condenado a siete de los ocho menores enjuiciados hace casi un año bajo la acusación de agredir sexualmente a una niña de 13 años durante seis días seguidos en Crevillent e inducirla a la prostitución. Las penas impuestas a los menores, alguno de ellos ya mayores de edad en la actualidad, oscilan entre un año de libertad vigilada y dos años y seis meses de internamiento en régimen cerrado.

Hasta ahora, ninguno de los menores ha sido internado desde que se denunciaron los hechos y fueron detenidos por la Guardia Civil. La sentencia ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Alicante, por lo que no se ejecutarán las medidas de internamiento impuestas mientras no sea firme el fallo. El octavo menor enjuiciado ha sido absuelto al no considerarse probada su participación en la agresión sexual.

Además de las penas de internamiento, la sentencia establece que cinco de los menores tendrán que realizar programas formativos de educación sexual y de educación en igualdad y no podrán acercarse a la víctima, que tiene trastorno de espectro autista, a menos de 300 metros, ni tampoco comunicarse con ella por cualquier medio.

Renuncia a indemnizaciones

El fallo no contempla indemnizaciones a la víctima, ya que la acusación renunció a ellas en el juicio. La magistrada ponente de la sentencia ha dado credibilidad al testimonio de la niña y ha resaltado la persistencia en la incriminación, además de descartar que actuara por motivos espurios o por algún resentimiento o enemistad con los menores ahora condenados.

Los hechos enjuiciados sucedieron en abril de 2023, pero no fueron denunciados hasta septiembre de ese mismo año después de que el instituto donde estudiaba la menor alertara de lo sucedido. Como publicó este diario tras los arrestos de los denunciados por parte de la Guardia Civil, la niña confesó a una orientadora del instituto que durante seis días seguidos fue agredida sexualmente por cinco menores que le obligaron a realizarles felaciones. Además, aseguró que otros tres lo intentaron ofreciéndole dinero, en concreto dos euros a cambio de sexo oral. La menor conocía a los investigados del instituto, pero todos no estudiaban en su centro.

De los ocho menores juzgados, que tenían entre 14 y 16 años cuando sucedieron los hechos en 2023, cuatro admitieron su culpabilidad en el juicio y por ello la condena ha sido menor después de que la Fiscalía rebajara su petición de medidas. En cuanto a los otros cuatro menores, uno de ellos reconoció en la vista oral que estuvo con la niña y que ella le hizo una felación y luego le dio un cigarro, pero aseguró que todo fue con el consentimiento de ella y que en ningún momento la forzó sexualmente.

A dos de los menores que reconocieron su culpabilidad en el juicio el juzgado les condenan por delitos de agresión sexual a 13 meses de internamiento cerrado y dos años de libertad vigilada. No obstante, en ambos casos el juzgado acuerda la suspensión de la medida de internamiento una vez sea firme la sentencia y condicionada al cumplimiento de la medida de libertad vigilada durante dos años. Estos jóvenes deberán realizar los programas formativos de educación sexual e igualdad.

Los dos menores que ofrecieron dinero a la niña a cambio de sexo oral han sido condenados por inducción a la prostitución a un año de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la niña durante tres años.

Otros dos menores han sido condenados a dos años y seis meses de internamiento en régimen cerrado como autores cada uno de dos delitos de agresión sexual y otros dos como cooperadores. También les imponen una orden de alejamiento de la víctima durante seis años y la prohibición de comunicar con ella. A un séptimo menor le imponen dos años de internamiento cerrado por dos delito de agresión sexual, uno como autor y el otro como cooperador. Estos tres jóvenes tendrán que realizar también el curso formativo de educación sexual y en igualdad.

El octavo menor enjuiciado ha sido absuelto por el juzgado de Alicante de participar en los hechos enjuiciados al no estimarlo acreditado y aplicarle el principio de «in dubio pro reo» -«en caso de duda, a favor del acusado»-.

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Las agresiones sexuales ocurrieron en dos zonas apartadas y aisladas del núcleo urbano de Crevillent. Además de la víctima de 13 años, el juzgado también ha considerado probada otra agresión sexual ocurrida en octubre de 2022, durante las fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent. Según la acusación de la Fiscalía, siguieron a dos niñas de 14 años hasta el Parque Viejo de Crevillent y las abordaron cuando estaban sentadas en unas escaleras y no había gente en los alrededores. Comenzaron a realizarles proposiciones de carácter sexual y cuando las niñas intentaron alejarse uno de los menores la agarró por los brazos y la acorraló contra unos arbustos. A continuación, tal como publicó en su día este diario, el menor intentó realizarle tocamientos, pero no pudo por la resistencia que ofreció la niña.