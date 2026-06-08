Acepta 23 años y seis meses de cárcel por asesinar a puñaladas a su pareja y maltratarla en l'Alfàs del Pi

«Deja de pegarme que me duele el estómago». Fue la última súplica de Rocío de la Palma O., de 44 años, antes de morir asesinada a manos de su pareja en su domicilio de l’Alfàs del Pi en 2024. El hombre que acabó con su vida, Juan Vicente A. B., ha sido juzgado y condenado hoy en la Audiencia Provincial de Alicante a penas que suman 23 años, seis meses y un día de prisión tras reconocer su culpabilidad de un delito de de asesinato y cuatro de malos tratos y amenazas. La sentencia dictada "in voce" por una magistrada incluye además el pago de indemnizaciones por valor de 700.000 euros para los hijos, padres y hermanos de Rocío, así como una condena a seis meses de prisión a otro procesado por encubrimiento.

El crimen machista se produjo en la madrugada del 6 de febrero de 2024, después de una discusión en la vivienda en la que ambos convivían. Según el relato mantenido por las acusaciones ejercidas por la Fiscalía y la familia de Rocío, el condenado comenzó a golpear a su pareja con patadas y puñetazos por todo el cuerpo. La víctima, llorando, le pidió que dejara de pegarle porque le dolía el estómago. Sin embargo, el agresor cogió después un cuchillo y le asestó 22 puñaladas, la mayoría en la zona del cuello, con ánimo de acabar con su vida.

La mujer falleció como consecuencia de la agresión y el acusado huyó del lugar, aunque fue detenido menos de 48 horas después. Desde entonces permanece en prisión por este crimen, que conmocionó a l’Alfàs del Pi y a toda la provincia de Alicante, así como a los vecinos de Algeciras, localidad natal de Rocío.

Hechos reconocidos

La condena impuesta este lunes llega después de que el procesado haya admitido los hechos en la Audiencia de Alicante, lo que ha evitado la celebración íntegra del juicio con jurado popular que estaba previsto para enjuiciar el asesinato. La Fiscalía había solicitado inicialmente penas que sumaban 31 años de prisión por asesinato, malos tratos, amenazas y violencia habitual en el ámbito de la violencia de género.

Sin embargo, el abogado defensor de Juan Vicente, Alejandro Dapena, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público y las acusaciones particulares y de la Generalitat. La petición global de penas se ha reducido finalmente a 23 años y medio: 20 años y un día de cárcel por un delito de asesinato, tres penas de siete meses por dos delitos malos tratos y uno de amenazas y una de 21 meses por un delito de violencia habitual en el ámbito de la violencia de género. En el acuerdo se ha añadido a las agravantes de reincidencia y parentesco la circunstancia atenuante de drogadicción por consumo de cocaína en el momento de cometer el crimen machista.

El acusado, de espaldas y frente a su abogado, Alejandro Dapena. / DELGADO

La Fiscalía atribuía al acusado una conducta continuada de dominio, amenazas, insultos y agresiones hacia la víctima desde octubre de 2023. En su escrito de acusación recogía varios episodios previos de violencia antes del crimen. Uno de ellos tuvo lugar el 27 de diciembre de 2023, cuando el condenado golpeó a Rocío en la cara y en otras partes del cuerpo durante una discusión en la vivienda.

Otro episodio se produjo el 3 de febrero de 2024, apenas tres días antes del asesinato. Según la acusación, ambos circulaban en una furgoneta por l’Alfàs del Pi cuando mantuvieron una discusión. El acusado detuvo el vehículo, se bajó y comenzó a golpear a Rocío con un tubo de PVC. Después rompió el tubo y la amenazó con clavárselo en el cuello si no bajaba de la furgoneta. La víctima fue auxiliada por un matrimonio que pasaba por la zona, mientras el agresor se dio a la fuga.

La Fiscalía también destacaba que Juan Vicente A. B. contaba con tres condenas anteriores por delitos de amenazas y maltrato en el ámbito de la violencia de género, cometidos contra una pareja anterior, antecedentes que eran computables a efectos de reincidencia.

Encubridor

La causa también incluía la acusación contra otro hombre por un delito de encubrimiento, al considerar las acusaciones que ayudó al acusado tras el crimen. Para él, el Ministerio Público había solicitado inicialmente dos años de cárcel y tras el acuerdo de conformidad ha sido condenado a seis meses de prisión y se ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena con la condición de que no delinca durante dos años. El encubridor prestó al acusado un coche para la huida y aconsejó al asesino que apagara su móvil. Conversaron a través de otro terminal y al final acabó confesando a la Guardia Civil que estaba en el conocido club de alterne Pipo´s en Cox, donde Juan Vicente fue apresado por la Guardia Civil.

Con la condena dictada hoy, la Audiencia de Alicante cierra penalmente uno de los crímenes machistas más graves registrados en la provincia en 2024, marcado por la brutalidad de la agresión y por el historial previo de violencia que, según la Fiscalía, venía sufriendo la víctima.

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La vista oral ha sido seguida por dos hermanos de Rocío, que se han desplazado desde Algeciras junto con sus padres. La hermana vestía una camiseta con la imagen de Rocío en la parte frontal y un "no más violencia de género" a la espalda.