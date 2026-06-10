La huella de una mano permitió identificar al hombre descuartizado y quemado en Alicante

Una huella de la palma de la mano izquierda permitió identificar el cadáver del hombre descuartizado y quemado en Alicante. Así lo han revelado los agentes de la Policía Científica de la Comisaría Provincial durante el juicio que se celebra por estos hechos en la Audiencia Provincial ante un jurado popular, donde explicaron que si esta extremidad se hubiera quemado un poco más "habría sido imposible identificarlo". Había otras vías para establecer su identidad, como los análisis de ADN o de la dentadura, pero habrían sido más lentos. A través de una foto de la palma, lograron reconstruir el dibujo de las crestas de las huellas y buscar en las bases de datos policiales. "No dormimos en toda la noche, porque pensamos que se podía perder toda la información", dijo uno de los investigadores.

El cuerpo apareció carbonizado y disperso en distintas zonas rurales de Alicante en junio de 2024. Primero apareció un torso el 17 de junio, en un camino en el Portell de la Serreta; y días más tarde, el día 22, aparecieron la cabeza y las extremidades de la víctima, en una hoguera ya extinguida junto a una antigua casa de aperos en la partida de Fontcalent. Durante la autopsia, se detectó en los restos humanos que había cuatro o cinco cortes en las extremidades, como si quienes realizaron el descuartizamiento hubieran estado buscando el punto exacto de la articulación para separar las distintas partes del cuerpo.

La huella permitió identificar a la víctima como Fernando A. P., residente en un piso en Virgen del Carmen. Un dato que ayudó a la detención de los dos acusados, Tomás Ezequiel M. C. y Raquel G. M., ya que estos se encontraban viviendo en la casa del fallecido. La Fiscalía sostiene que los procesados mataron a la víctima y después descuartizaron y quemaron el cadáver para que no pudiera ser identificado y quedarse con la casa y el dinero de su pensión. Los acusados, en cambio, dicen que la víctima falleció de un infarto y que se asustaron porque tardaron en darse cuenta de su muerte, por lo que trataron de deshacerse del cadáver. Los acusados están defendidos por los abogados Miguel Ángel Garijo y Miguel Ángel Cánovas.

Las otras vías hubieron supuesto mayores retrasos en la identificación del cadáver, mientras que la huella permitió detener en pocos días a los sospechosos, que permanecen en prisión preventiva desde entonces.

Adopción en Costa de Marfil

En el juicio declararon a instancias de las defensas, personas del entorno de los acusados. Entre ellos, los padres adoptivos de Tomás Ezequiel que quisieron rebatir esa imagen de desarraigo que se ha ofrecido de él desde las acusaciones. Adoptado en Costa de Marfil por mediación de los Maristas, quiso ser asistente de vuelo, pero no le gustó por lo que intentaba ser vigilante de seguridad. Subía vídeos humorísticos a TikTok, que grababa en los mismos parajes donde aparecieron los restos de Fernando. Los padres aseguraron que su hijo seguía viviendo con ellos, aunque muchas veces pasaba la noche fuera para dormir con Raquel.

En los últimos meses, antes de su arresto, notaron que las ropas de su hijo olían muy mal y este les respondió que era porque en la casa donde dormía Raquel había mucha basura y se impregnaba el olor. El padre reveló que Ezequiel y Raquel fueron a verle porque habían comprado una radial y querían saber cómo funcionaba "para arreglar una ventana". La investigación apunta a que la sierra radial fue el instrumento usado para descuartizar el cadáver. "Noté a mi hijo más tenso que de costumbre", dijo el padre.

La madre desveló que ellos no veían con buenos ojos la relación con Raquel, «por la diferencia de edad entre ellos», pero al fin y al cabo valoraron que era lo que su hijo había escogido y tenían que respetarlo.

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Asimismo, también declararon una amiga y la hermana de Raquel para señalar que ella se había ido a vivir a casa de Fernando para cuidarle y que entre ellos había muy buena relación. Estas mujeres declararon que la víctima era una persona solitaria, sin relación con sus hermanos y que tenía problemas para respirar cuando salían a la calle. Para este jueves está prevista la declaración de los forenses, cuyas explicaciones podrían orientar al jurado sobre si hubo o no una muerte violenta. Los acusados han pedido declarar en último lugar. El lunes de la semana que viene está previsto que comience la deliberación del jurado.