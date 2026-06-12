Los acusados del crimen del descuartizado de Alicante alegan que la víctima murió de un golpe de calor

Los dos acusados de matar y descuartizar a un hombre en Alicante han achacado la muerte de la víctima a un golpe de calor y han negado el homicidio. Según su versión, lo descuartizaron para deshacerse del cadáver por miedo a que les imputaran cualquier negligencia porque no se dieron cuenta de su muerte hasta el día siguiente. "Me arrepiento mucho de lo que ha pasado. Tendría que haberlo dejado en la cama y llamar a una ambulancia y no estaríamos en la cárcel", ha dicho Tomás Ezequiel al jurado. Los dos acusados han declarado este viernes durante el juicio que se celebra esta semana en la Audiencia de Alicante ante un jurado popular y han negado las acusaciones. Tras su interrogatorio, ha sido el momento de las conclusiones de las partes, en las que tanto la Fiscalía como las defensas han mantenido sus posturas. La Fiscalía ha tildado de "cuento" el relato de los acusados, mientras que los letrados han insistido en que el único relato inventado es el de la Policía. Los letrados se han aferrado a los informes de los forenses, que no han podido determinar las causas de la muerte, para incidir en el principio de presunción de inocencia y que en caso de duda ha de beneficiarse al reo.

El juicio ha entrado en su recta final y a partir del lunes, está previsto que la magistrada Cristina Costa entregue al jurado el objeto del veredicto, con el que el tribunal popular deberá pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. Los hechos ocurrieron en junio de 2024 a raíz de la aparición en partidas rurales de Alicante de distintos restos humanos de un cadáver descuartizado, al que prendieron fuego. Primero, un torso el 17 de junio en el Portell de la Serreta; y, el 22 de ese mes, las extremidades y la cabeza en Fontcalent. La huella de una mano permitió identificar a la víctima como Fernando A. P., vecino del barrio de Virgen del Carmen de Alicante. Los dos acusados, Tomás Ezequiel M. C. y Raquel G. M., estaban viviendo en su casa y habían accedido a sus cuentas para sacar el dinero. La Fiscalía sostiene que el móvil del crimen fue quedarse con el piso y con la pensión del fallecido y reclama penas de 17 años de cárcel para cada uno.

La sesión de este viernes ha comenzado con la declaración de los dos acusados. Mientras que Tomás Ezequiel sí ha respondido a las preguntas de la Fiscalía; Raquel solo ha contestado a su abogado, Miguel Ángel Cánovas. Ambos han señalado que no mataron a Fernando, aunque sí reconocen que descuartizaron su cadáver porque "les entró miedo" cuando una mañana se lo encontraron muerto en la cama, sin haberse dado cuenta la noche anterior de que le pasaba algo cuando volvieron a la casa tras haber estado de fiesta. "Fernando y yo éramos como hermanos", ha dicho Raquel, que ha negado que le pegara palizas o le maltratara. Según su versión, Fernando le había invitado a vivir en la casa porque no tenía a nadie que le cuidara. "Yo ganaba 400 euros todos los meses, él 600. Juntábamos el dinero y con eso salíamos adelante", ha explicado.

En esa línea, Tomás Ezequiel admitió que descuartizaron el cadáver por miedo al encontrarse a Fernando muerto en la cama. "Él estaba muy mal. No salía casi a la calle porque daba unos pasos y se ahogaba", ha explicado. "Raquel no ha matado a Fernando y yo tampoco", ha asegurado a preguntas de su letrado, Miguel Ángel Garijo. La declaración en Comisaría donde Tomás Ezequiel aseguró que Raquel maltrataba a Fernando salió en el interrogatorio. El acusado ha dicho que fue presionado por la Policía, que le dijeron que Raquel estaba declarando contra él. "No vamos contra ti, ya sabemos que no vivías allí, queremos enmarronar a Raquel", ha asegurado Tomás que le dijeron los policías.

Choque de relatos

Desde la Fiscalía se valoró la versión de los acusados como "un cuento". A lo largo de su informe de conclusiones, el representante del Ministerio Público tiró de ironía para analizar sus declaraciones, como un relato idílico en el que todos se querían y se cuidaban. "Y cuando se lo encontraron muerto, no se les ocurrió nada mejor que descuartizarlo y quemarlo, tras comprar una sierra radial y vaciar sus cuentas. ¿En serio, alguien se cree esto?". El fiscal José Luis Miota señaló que este es el punto en el que el relato de los acusados se transforma en "una película de terror: Fernando era una persona asocial, sin trato con sus vecinos, Raquel vivía prácticamente en la calle y tenía una relación tóxica con su pareja, con denuncias mutuas por malos tratos". El fiscal definió como "una carnicería tremenda" el acto del descuartizamiento y ha insistido en que los acusados intentaban que el cadáver no fuera identificado. "De no haberse podido encontrar huellas, la Policía hubiera tardado más en identificar a la víctima y ellos podrían haber hecho desaparecer pruebas", aseguró.

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Por su parte, las defensas han incidido en los informes forenses que no han podido determinar si la muerte fue violenta. "Aquí los cuentos se lo están contando otros", ha dicho el letrado Miguel Ángel Garijo que ha acusado directamente a los responsables de la investigación de mentir, actuando por "inquina hacia los acusados. Llegaron a la conclusión en el primer momento de que a Fernando lo mataron la gitana y el negro y ya no quisieron investigar nada más". En parecidos términos se expresó el abogado Miguel Ángel Cánovas, quien pidió al jurado aplicar el sentido común frente a lo que calificó como "conjeturas policiales". Cánovas subrayó que "hasta doce peritos han examinado los restos y no han encontrado signos de violencia", recordando que el 90 por ciento del cuerpo estaba disponible para el análisis forense. "¿Quién iba a matar a su gallina de los huevos de oro si Raquel ya estaba en la casa y tenía el pin para sacar el dinero de la cuenta de Fernando?", ha recalcado.