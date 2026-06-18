La Audiencia juzga una presunta violación grupal a una menor durante una fiesta en Alicante

La Audiencia Provincial ha sentado este jueves en el banquillo a dos acusados de una violación grupal a una joven de 15 años durante una fiesta en Alicante. Dos menores de edad ya fueron enjuiciados en su día por estos hechos y en esta ocasión era el turno de otros dos mayores implicados en los hechos. Uno de ellos negó su implicación en los hechos, mientras que el segundo se encontraba en prisión y se ha acogido a su derecho a no declarar. El juicio ha quedado visto para sentencia en la Sección Décima de la Audiencia, donde la Fiscalía ha mantenido las penas de nueve y diez años de prisión que respectivamente se reclaman para cada procesado, mientras que las defensas han reclamado la libre absolución.

Los hechos ocurrieron el 10 de abril de 2021 en el transcurso de una fiesta que se estaba celebrando en la casa de un familiar de uno de los acusados. La Fiscalía sostiene que uno de los acusados se aprovechó del estado de embriaguez y somnolencia en el que se encontraba la víctima como consecuencia del abuso de alcohol para llevársela a una de las habitaciones y abusar sexualmente de ella, obligándola a que le hiciera una felación. A continuación, entraron otro de los acusados y los dos menores de edad para agredirla sexualmente. Según el escrito de acusación, los procesados se vieron interrumpidos cuando dos amigos de la víctima irrumpieron en el dormitorio para ayudarla, derribando la puerta. Los dos jóvenes decidieron intervenir cuando oyeron cómo la víctima gritaba diciendo "parad". El juicio se ha celebrado con la ausencia de estos dos testigos claves, que no han podido ser localizados. Desde la Fiscalía, y la acusación particular que ejerce la víctima a través del abogado Alberto Lledó, se ha pedido la lectura del testimonio que estas dos personas hicieron en su día ante el juzgado para poder ser valorado como prueba.

La declaración de la víctima se ha practicado a puerta cerrada, con los dos acusados ocultos tras un biombo para no tener contacto visual con ella. Durante el interrogatorio, la joven se ha mantenido en todos los extremos de su denuncia.

Relato exculpatorio

De los dos acusados, solo uno ha declarado para negar los hechos. Según su testimonio, solo estuvo en la casa cuarenta minutos y se marchó sin terminarse su copa cuando empezó todo. "Estábamos jugando a trago y porro", dijo para incidir en que en la fiesta se estaba consumiendo tanto alcohol como drogas. El procesado ofreció un relato exculpatorio, en el que dijo que fue ella quien se acurrucó a su lado en un momento dado de la celebración y llegó a pedir que se la llevaran porque se encontraba mal. La joven acabó vomitando en el baño y en un momento dado todos oyeron que se ponía a gritar, por lo que todos se levantaron para ver qué pasaba. El procesado ha negado haber suministrado una pastilla a la joven, así como también ha negado que las personas que lo acompañaran se pusieran a la puerta de la habitación para violarla. El acusado ha negado que llegara haber entrado en la habitación y cuando se le ha recordado que hay testigos que han sostenido lo contrario, se ha reafirmado en esta postura. "Yo no he estado en esa habitación", insistiendo en que se marchó de la casa en cuanto empezó el jaleo.

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Según esta versión, dos días más tarde se encontró con la víctima por la calle y estuvo hablando con ella. Fue en ese momento cuando le dijo que los dos menores, hermanos gemelos, la habían violado. "Le pedí perdón por no haberla ayudado en ese momento", ha dicho, un aspecto de su declaración con el que ha habido controversia porque la fiscal le recordó que la víctima sostenía que esas disculpas eran por la agresión sexual. Por su parte, el segundo acusado ha optado por guardar silencio y se ha acogido a su derecho a no declarar. También estaban citados los dos menores implicados en la agresión sexual. Un juzgado de Menores les condenó en su día, pero la Audiencia revocó después la condena para uno de ellos. En el juicio, solo ha comparecido uno de ellos.