Un juzgado de Alicante deja libre al conductor ebrio que huyó tras un accidente en El Campello

El conductor ebrio detenido por la Guardia Civil de Tráfico el pasado miércoles acusado de darse a la fuga tras un accidente en El Campello, donde resultó herida una joven de 20 años, ha sido puesto este jueves en libertad provisional por el juzgado de guardia de Alicante.

Fuentes judiciales han indicado que el conductor se ha acogido a su derecho a no declarar y que no se ha acordado como medida cautelar la retirada del permiso conducir, al parecer de su país de origen, Marruecos. La Fiscalía no ha solicitado la comparecencia de prisión y el juzgado de guardia ha acordado su puesta en libertad provisional.

Así quedó la moto de la joven herida en El Campello. / INFORMACIÓN

Como publicó ayer este diario, el conductor fue interceptado y reducido por una patrulla de la Policía Local de El Campello cuando trataba de cambiar una rueda pinchada de su coche a varios cientos de metros del lugar de la colisión.

La Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo del sospechoso y procedió a su detención en el lugar tras dar una tasa de 1,06 en la prueba de alcoholemia, más de cuatro veces por encima de lo legal, que es 0,25 mg/l en aire espirado.

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Según la investigación de la Guardia Civil, el conductor ebrio, de 32 años, realizó un adelantamiento al coche de un profesor de autoescuela que circulaba por detrás de una alumna de 20 años que estaba realizando una clase práctica de moto. A continuación, el ahora investigado colisionó con el vehículo de dos ruedas y la joven motorista sufrió politraumatismo. El conductor no se detuvo tras la colisión y huyó, extremo que niega el investigado.