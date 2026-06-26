El Instituto de Medicina Legal de Alicante recibe el premio del CGPJ por la Casa de la Infancia para tomar declaración a menores

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acogido este viernes en Madrid el acto de la XIII edición de sus Premios a la Calidad de la Justicia, entre los que se encuentra el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante, dependiente de la Generalitat Valenciana, por el proyecto “Unidades de valoración forense integral de la infancia y la adolescencia”, que acompañan a los menores, sobre todo víctimas de agresiones sexuales, para que su paso por la Justicia no sea traumático.

La directora del Instituto de Medicina Legal, Mar Pastor, y la consellera de Justicia, Nuria Martínez, han recogido este premio que reconoce la labor de la conocida como Casa de la Infancia y la Adolescencia de Alicante, un proyecto innovador que pretende proteger a los más vulnerables y mejorar el acceso a la justicia de menores de edad que son víctimas o testigos de actos violentos.

Como ya publicó este diario, el jurado ha valorado especialmente que esta unidad representa un modelo de Justicia centrada en la infancia. El diseño de la intervención busca que el paso por el juzgado no suponga un trauma añadido al que ya han sufrido los menores.

Entre los puntos clave del proyecto destaca garantizar que el menor realice una sola declaración de los hechos, evitando que tenga que repetir su historia ante distintos estamentos, lo que previene la "revictimización". Tanto los entornos como los procedimientos están diseñados para proteger el bienestar emocional del menor y además estos cuentan con el acompañamiento especializado de Profesionales expertos, que guían al menor durante todo el proceso judicial. Estos espacios se pusieron en marcha hace tres años.

Durante la ceremonia de entrega de premios en Madrid, el vocal del CGPJ y presidente del jurado, Luis Martín Contreras, ha destacado la excelencia y la implicación personal de los galardonados en el servicio público a la ciudadanía. En una ceremonia a la que han asistido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, o el de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, se han entregado los premios dedicados a una Justicia más eficaz, más transparente y más accesible.

Estos premios se otorgan a los órganos judiciales y a las entidades u organismos relacionados con la Administración de Justicia que hayan destacado en la consecución de una justicia más transparente, más accesible y más eficaz para los ciudadanos.

"La Justicia no es solo un principio abstracto, sino una responsabilidad diaria", ha afirmado el vocal del CGPJ Luis Martín Contreras, que ha galardonado en la modalidad a una "Justicia más eficaz" a la Secretaría de Coordinación Provincial de Girona por su proyecto "Soft Law y acuerdos organizativos", un repositorio digital de acuerdos e instrucciones que agiliza los procedimientos.

Los premiados y autoridades en el acto del Consejo del Poder Judicial. / CGPJ

En esta misma categoría, ha resultado premiado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña por la puesta en funcionamiento de una guardia médico-forense exclusiva en violencias sexuales en Barcelona, cuyo responsable ha señalado que atienden "de manera personalizada" a dos víctimas diarias.

La también vocal del CGPJ, Esther Erice, ha señalado que la colaboración entre tribunales es fundamental para aumentar la transparencia y la efectividad del Poder Judicial, un ámbito en el que "cada uno debe estar en su lugar".

Precisamente, en la categoría de transparencia se ha reconocido a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, cuyo presidente, Ricardo Gallo, ha recogido la distinción entregada por su "promoción de la mediación intrajudicial, buenas prácticas y divulgación" para mejorar la relación entre sindicatos y patronal.

Por su parte, la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia ha sido galardonada por el proyecto "Hiperautomatización de procesos monitorios", dedicado a optimizar la tramitación de procedimientos por deudas mediante el empleo de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y que supone un ahorro de 64.000 horas de trabajo.

El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido el premio a la "Justicia más accesible" por su iniciativa "Cuidar de quienes nos cuidan", dirigida a proteger y garantizar la atención jurídica a los sanitarios que sufren agresiones.

Noticias relacionadas

Tal y como ha destacado Contreras, estos proyectos son ejemplo de buenas prácticas en la Administración de Justicia que están encaminados a que "la institución sea de la ciudadanía".