Alicante registra el mayor aumento de denuncias por violencia machista en la Comunidad

La provincia de Alicante registró el mayor aumento de las denuncias por violencia de género durante el primer trimestre del año en la Comunidad Valenciana, según los datos hechos públicos este lunes por el Consejo General del Poder Judicial. Mientras que las denuncias aumentaron en un 5,8 por ciento en el conjunto en la autonomía, en la provincia de Alicante el incremento rozó el 19 por ciento (un 18,9%), consolidándose como el principal motor del repunte autonómico.

En cifras absolutas, los juzgados especializados de la provincia tramitaron entre enero y marzo un total de 2.892 denuncias, frente a las 2.431 del mismo periodo del año anterior. Este incremento contrasta radicalmente con la tendencia a la baja registrada en la provincia de Valencia, donde la actividad judicial por violencia machista descendió un 7,7 por ciento, quedándose en 3.237 denuncias frente a las más de 3.500 del ejercicio previo. Por su parte, la provincia de Castellón anotó 951 denuncias frente a las 755 del año anterior.

Paralelamente, al ascenso de los litigios, la provincia de Alicante también experimentó un fuerte repunte en el número de mujeres afectadas, alcanzando las 2.674 víctimas (un 13,9% más). Este volumen sitúa la tasa de victimización alicantina en 26 mujeres por cada 10.000, una de las más elevadas de todo el territorio nacional, superando con creces la media tanto de la Comunidad Valenciana (23), como del conjunto de España, asentada en 18,1. La Comunidad Valenciana tiene la cuarta tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres más alta de España, con 23, mientras que la media nacional se situó en 18,1. Por encima se encuentran Baleares, con una tasa de 28,7 víctimas por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 24,5, y Canarias, con 23,4. A la Comunidad Valenciana le siguen, también por encima de la media nacional, Madrid y Murcia, con 21,2, y Andalucía, con 18,8.

Según el balance del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el 93,6 por ciento de los casos enjuiciados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia de Alicante acabó con una sentencia condenatoria.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana, tres de cada cuatro denuncias (el 75 %) siguen siendo presentadas directamente por las propias víctimas, ya sea en comisaría o en el juzgado de guardia. Por el contrario, el papel del entorno más cercano sigue siendo residual: de las más de 7.000 denuncias registradas en la autonomía en este arranque de año, apenas 210 fueron interpuestas por familiares de las perjudicadas. De las 6.327 víctimas contabilizadas en nuestra autonomía en estos primeros tres meses de 2026, 3.492, el 55,2%, era de nacionalidad española, un 4,9% menos que en el mismo periodo de 2025, y 2.835, el 44,8% restante, era de procedencia extranjera, un 11,1% más que entre enero y marzo del pasado año.

Refuerzos de la Escuela Judicial

Por otro lado, diez juezas de la 75ª Promoción de la Escuela Judicial ejercerán funciones de sustitución y refuerzo en los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana a partir de este próximo 1 de julio y hasta el 30 de noviembre. Todas ellas juraron o prometieron sus cargos este lunes ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en un acto presidido por Manuel Baeza.

De estas diez nuevas togadas, dos han sido destinadas a la provincia de Alicante para realizar funciones de sustitución en las plazas 1 y 15 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de la capital hasta la reincorporación de sus titulares. El resto de la promoción se repartirá entre Castellón (un refuerzo en la sección civil) y la provincia de Valencia, donde recalarán las siete juezas restantes.

Durante el acto de bienvenida celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia, el presidente del TSJCV, Manuel Baeza, exhortó a las nuevas juezas a cultivar la fortaleza y la independencia en este periodo formativo de prácticas, el último paso antes de tomar posesión de sus destinos definitivos. “No hay Justicia sin jueces valientes, ni Estado de Derecho sin una magistratura independiente”, señaló Baeza, reclamando firmeza de criterio y un juicio ecuánime ante los retos de la carrera judicial.