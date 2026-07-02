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Una delegación de Corea del Sur visita la sede del Tribunal de Marca de Alicante

Representantes del Ministerio de Propiedad Intelectual de Corea del Sur intercambian modelos de protección de marcas con magistrados alicantinos especializados en esta materia

Un momento de la visita de la delegación coreana al juzgado de Marca Comunitaria.

Un momento de la visita de la delegación coreana al juzgado de Marca Comunitaria. / INFORMACIÓN

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J. A. Martínez

J. A. Martínez

La Sección de Primera Instancia del Tribunal de Marca de la Unión Europea, con sede en Alicante, recibió el miércoles, la visita de una delegación del Ministerio de Propiedad Intelectual de Corea del Sur para intercambiar experiencias sobre los respectivos modelos de protección en materia de marcas y diseños y estrechar vínculos entre dos de jurisdicciones de referencia en el ámbito internacional en este ámbito. La delegación coreana estuvo encabezada por el presidente del Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB), el órgano de resolución de recursos en materia de propiedad intelectual del Ministerio de Propiedad Intelectual de la República de Corea (MOIP), Ki Beom Kim, y contó con la presencia del doctor Jaewon Park, juez administrativo de marcas, y Kwang-seok Kang, subdirector de la División Política de Recursos del IPTAB.

Los representantes del país asiático fueron recibidos por los jueces Gustavo Andrés Martín Martín y Andrea Tapias Sánchez, titulares de las plazas 1 y 4, respectivamente, de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante y de la Sección de Primera Instancia del Tribunal de Marca de la UE, que tiene jurisdicción en esta materia a nivel nacional. Los jueces españoles expusieron durante este encuentro institucional el modelo de litigación y de resolución de controversias que vienen impulsando como respuesta a las infracciones en el sector de la propiedad industrial.

Mundial 2030

En este sentido, destacaron la estabilidad y calidad jurídica de la doctrina asentada por la labor de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante/Tribunal de Marca de la UE, presidida por el magistrado Enrique García-Chamón y que resuelve estos litigios en apelación. También se refirieron a la colaboración activa que mantienen con otros órganos jurisdiccionales nacionales, como la Unidad de Patentes de la sección mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona, y explicaron las líneas maestras del protocolo de mediación en este ámbito que comenzará a implementarse en breve y que prevé la intervención de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO).

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El encuentro entre los jueces de Alicante y los representantes del Ministerio coreano también sirvió para analizar los retos a los que se enfrenta la propiedad industrial en España, con la mirada puesta en la celebración del Mundial de Fútbol 2030. Los miembros de la delegación coreana entregaron presentes de cortesía a sus interlocutores, entre ellos una reproducción enmarcada de las tradicionales máscaras de Hahoe, que están declaradas Tesoro Nacional de la República de Corea. Los jueces se comprometieron a que esa pieza sea expuesta en la futura sede de la Sección de Primera Instancia del Tribunal de Marca de la UE, proyectada por la Generalitat Valenciana, una vez que ésta entre en funcionamiento.

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