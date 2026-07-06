Tres nuevas magistradas toman posesión de sus plazas en la provincia de Alicante
Un total de siete profesionales ascendieron en la Comunidad Valenciana y han jurado su cargo ante el presidente del TSJ
Los órganos judiciales de la provincia de Alicante cuentan desde este lunes con tres nuevas magistradas tras el acto de jura o promesa de ascenso de categoría celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Las nuevas profesionales se incorporan formalmente a sus destinos en Benidorm, La Vila Joiosa y como Jueza de Adscripción Territorial (JAT) para la provincia.
En concreto, la magistrada Dolores Riquelme ocupará la plaza número 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Benidorm, mientras que Carla Navarro asumirá la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Vila Joiosa. Por su parte, Regina Adam desempeñará sus funciones como Jueza de Adscripción Territorial (JAT) en el ámbito de la provincia de Alicante.
La ceremonia formal tuvo lugar ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en un acto donde ascendieron un total de siete profesionales (seis juezas y un juez). Durante el encuentro, el presidente del TSJCV, Manuel Baeza, felicitó a los nuevos magistrados elogiando su "esfuerzo y trayectoria" y emplazándoles a seguir desempeñando sus funciones "con la misma independencia, prudencia y vocación de servicio".
"Procurad que esa confianza que la sociedad deposita en vosotros y vosotras encuentre siempre respuesta en resoluciones fundadas, imparciales y dictadas únicamente conforme a la ley y a vuestra conciencia", aseveró el presidente del alto tribunal valenciano.
Resto de nombramientos en la Comunidad
El turno de ascensos completó la provisión de otras cuatro plazas en las provincias de Valencia y Castellón.
En Valencia, las incorporaciones son las de Laura Lluch (plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja) y Alejandra Escutia (plaza 1 de la Sección de la Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Gandia). Mientras que en Castellón son Gustavo Martín (plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vila-real) y Laura Oliver (plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Castelló de la Plana).
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