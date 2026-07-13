El Gobierno nombra a Joaquín Alarcón, un histórico de la Fiscalía, como número dos de la institución en la provincia de Alicante

Cubierta la plaza del número dos de la Fiscalía de Alicante. El Gobierno ha nombrado a un histórico del Ministerio Público en la provincia, Joaquín Alarcón, como teniente fiscal de Alicante, en sustitución de Juan Carlos Carranza, que se jubiló a finales del pasado mes de enero. Durante estos meses, Alarcón, a quien le correspondía la plaza por ser el más veterano de la plantilla, ya ha ejercido como teniente fiscal en funciones junto con Lourdes Giménez-Pericas, mientras se resolvía el concurso.

El nuevo teniente fiscal cuenta con una dilatada trayectoria de cuarenta años en la carrera fiscal, en la que ingresó en 1986. Nacido en Murcia, llegó a Alicante cuando apenas llevaba un año en el Ministerio Público. A lo largo de estas cuatro décadas ha pasado por las jurisdicciones tanto Civil como Penal, destacando su labor durante cerca de catorce años al frente de la sección de Extranjería de la Fiscalía y sus cinco años como uno de los fiscales delegados en la lucha contra la violencia de género. El nuevo nombramiento como teniente fiscal se oficializó a finales del pasado mes de junio, momento en que apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Alarcón es el tercer fiscal en ocupar la plaza de teniente en los últimos tres años. En abril de 2023, José Llor se jubilaba tras ocho años como número dos del Ministerio Público en la provincia para ser sustituido por Juan Carlos Carranza, a quien también le llegó el momento del retiro el pasado enero. A lo largo de estos meses se ha desarrollado el preceptivo concurso de traslados para cubrir la vacante. Aunque por antigüedad en el escalafón la plaza correspondía a Alarcón, el proceso requería constatar formalmente la ausencia de peticionarios de otras provincias con mayor baremo. Durante este periodo interino, Alarcón y Giménez-Pericas han asumido de forma compartida las funciones de teniente fiscal.

Tras haber tomado ya posesión oficial de su plaza, está previsto que Alarcón asuma la jefatura de la Fiscalía Provincial de manera accidental a lo largo del próximo mes de agosto, para sustituir a l fiscal jefe actual, Jorge Rabasa, mientras está de vacaciones.

Fiscal jefe

Por otro lado, la hija del actual fiscal jefe podría ser una de las próximas incorporaciones a la plantilla de la Fiscalía tras la aprobación de 200 nuevas plazas por parte del Gobierno para toda España. De estas vacantes, cuatro corresponden al partido judicial de Alicante, a las que en la provincia de Alicante se suma una más para cada una de las poblaciones de Alcoy, Benidorm, Elche y Torrevieja. Marina Rabasa, que en la actualidad está destinada en Cataluña, podría solicitar una de estas plazas cuando se convoque el concurso y pedir su traslado a la sede judicial de Benalúa, una incorporación que se haría efectiva a finales de este año.

Para evitar problemas de incompatibilidad por parentesco de primer grado, dado que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prohíbe la dependencia jerárquica directa entre familiares, su destino estará adscrito a los juzgados de Benalúa y no a la Audiencia Provincial, ya que en la sede de Benalúa cuenta con la figura intermedia de un fiscal decano, Pablo Gómez-Escolar, quien asumirá en exclusiva la supervisión y el visado de su trabajo, según indicaron fuentes de la jefatura.

Jubilación de un magistrado

Asimismo, la Audiencia Provincial se despide esta semana de otro de sus magistrados históricos. José Daniel Mira-Perceval, presidente de la Sección Tercera, se jubila este jueves. Tras más de 43 años de servicio en la judicatura, el veterano juez pone fin a una dilatada trayectoria en la que ha estado al frente de esta sección penal del tribunal alicantino desde 2007. Durante su carrera, Mira-Perceval formó parte del tribunal que condenó al exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri por prevaricación en fraccionamiento de contratos y por el despido de la cuñada de Luis Barcala, entonces en la oposición. Asimismo, presidió el tribunal encargado de juzgar de nuevo el histórico motín de la prisión de Fontcalent. Otro asunto de gran impacto mediático en el que intervino fue el proceso por estafa contra el cantante Francisco; aunque el artista resultó absuelto tras una denuncia por la compra de un coche de lujo, Mira-Perceval firmó un voto discrepante al apreciar indicios de delito en los hechos.

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Fiel a su reconocido perfil discreto, Mira-Perceval ha declinado los homenajes institucionales ordinarios, optando por despedirse de la Audiencia de forma estrictamente íntima con sus colaboradores más cercanos. Su salida se suma a la renovación que vive este año el tribunal provincial, donde también se jubiló recientemente el magistrado José María Merlos.