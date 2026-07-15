Un juzgado exculpa a un detenido en Alicante por acceder a una plataforma de porno infantil

La Policía Nacional realizó un registro en un domicilio de un vecino de Alicante por una investigación internacional sobre pornografía infantil y un año después de su detención el juzgado que ha instruido las diligencias no lo ha procesado por corrupción de menores al no existir pruebas y le ha exculpado de este delito. No obstante, el juzgado sí ha procesado a este alicantino por tráfico de drogas porque la Policía intervino en su casa 709 pastillas de éxtasis y 42.070 euros en efectivo.

El auto de incoación de procedimiento abreviado dictado el pasado junio por la magistrada de la Plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante no hace referencia alguna a la acusación inicial de corrupción de menores y se centra exclusivamente en los indicios de tráfico de drogas contra el investigado. Dos meses antes del procesamiento, el Grupo de Delitos Tecnológicos remitió al juzgado un informe sobre el contenido del teléfono móvil intervenido al arrestado y en el mismo se indicaba que no se habían localizado archivos de imagen o vídeo relacionados con el delito investigado de corrupción de menores.

Al no encontrar archivos de contenido pedófilo, el tribunal solo le procesa por tráfico de drogas y será la Fiscalía la que pida el sobreseimiento o solicite apertura de juicio oral formulando el correspondiente escrito de acusación.

Dos millones de suscriptores

Según informó el pasado año la Policía, el autónomo de Alicante ahora exculpado de corrupción de menores figuraba entre las 16 personas detenidas en varias provincias por comprar accesos a una plataforma de pornografía infantil en la red oscura mediante el pago en criptomonedas. Las detenciones formaban parte de una investigación internacional dirigida a la desarticulación de una de las mayores plataformas mundiales de distribución de material pedófilo, la cual contaba con casi dos millones de suscriptores y 91.000 vídeos.

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Como publicó este diario, la investigación, coordinada por Europol y dirigida por Alemania, se realizó en 38 países con el resultado de 79 detenidos y 1.393 identificados. Rastreando la red oscura se localizó una página que servía como un repositorio de grabaciones de explotación sexual infantil y estaba en continuo crecimiento gracias al aporte de los propios usuarios. Tenía casi dos millones de suscriptores y 91.000 vídeos.