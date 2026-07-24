La Audiencia de Alicante condena a un joven a seis años de cárcel por violar a una menor de 14 años en Monóvar

La Audiencia de Alicante ha condenado a seis años de prisión a un joven por agredir sexualmente a una menor de 14 años en 2021, según la sentencia dictada por la Sección Décima. El fallo, que puede ser recurrido ante el TSJ, recoge además que el acusado deberá pagar una indemnización de 25.000 euros por los daños morales a la víctima, que ha ejercido la acusación particular en la causa a través de la abogada Cristina Costa Mora.

El tribunal ha aplicado al procesado las atenuantes de embriaguez y dilaciones indebidas a la hora de fijar la pena de cárcel y también le impone la medida de libertad vigilada durante siete años y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por cualquier medio durante el mismo periodo.

Los hechos declarados probados en la sentencia ocurrieron la madrugada del 4 de julio de 2021 en un local de Monóvar, donde se reunieron un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba la menor de 14 años y el acusado, que entonces tenía 19 años. Un apagón obligó a los jóvenes a salir del local y varios de ellos se quedaron en un parque. Mientras estaban allí el acusado y la menor se dirigieron a una máquina expendedora para realizar una consumición, momento en que se quedaron solos y el procesado, «con la intención de atentar contra la libertad sexual de la menor», le pidió que le acompañara al local donde habían estado porque se había olvidado algo.

Sin embargo, siempre según la sentencia, cuando estaban dentro el acusado agarró del brazo a la menor, la empujó hacia el sofá y tras bajarle la ropa que llevaba de cintura para abajo la agredió sexualmente a pesar de la negativa de la menor a tener una relación.

Afectado por el alcohol

El fallo precisa que el acusado estaba afectado por la ingesta de alcohol y cuando cesó la agresión sexual para vomitar porque tenía náuseas la menor aprovechó ese momento para marcharse.

Aunque el acusado negó la agresión sexual, el tribunal considera suficiente el testimonio de la entonces menor para enervar la presunción de inocencia del procesado y destaca que es un relato «persistente, carente de una motivación espuria y encontrándose respaldado por elementos de corroboración externos y suficientes». Según la sentencia, la menor declaró en el juicio que cuando salió del local se dejó su móvil y le faltaba un zapato. Otros jóvenes que la vieron llorando entraron y recogieron sus pertenencias.

El acusado alegó que la denunciante le dijo que tenía 16 años y que él fue al local porque había vomitado y quería cambiarse. Luego, según su versión, se «liaron» pero no hubo agresión sexual. Achacó la denuncia a los comentarios que había en el pueblo porque ella tenía relación con otro chico y reconoció que llegó a ofrecer pagarle 500 euros «porque estaba bloqueado ante las acusaciones hacia él». Por otro lado, aseguró que no recuerda por qué la menor pudo ser encontrada llorando ni por qué se lo encontraron a él desnudo en un sofá dentro del local.

Dos testigos que conocían a la víctima y al acusado declararon que vieron a la menor llorando en la puerta del local y aunque no les dio detalles sí les contó que estaba con el acusado y aunque no quería tener una relación sexual la obligó. Uno de estos testigos recibió mensajes donde el acusado le pedía hablar con la menor y llega a plantearse pagar «500 euros o lo que sea y el tema se zanja».

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Por otro lado, un informe forense reveló la existencia del perfil genético del acusado con las muestras recogidas dentro de la vagina de la víctima y dos psicólogas forenses catalogaron de «altamente creíble» el testimonio de la menor.