El ICALI refuerza la formación en mediación para adaptar la Abogacía al nuevo modelo de justicia

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha clausurado este viernes la novena edición de su Curso de Mediación y Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), una formación especializada que cobra especial relevancia tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que impulsa la resolución de conflictos por vías alternativas antes de acudir a los tribunales.

Más de una veintena de abogados han completado las 160 horas de formación del programa, orientado a preparar a los profesionales para afrontar los cambios que introduce la nueva normativa en los ámbitos civil, mercantil y de tráfico.

El acto de clausura ha reunido al decano del ICALI, Ignacio Gally Muñoz; al director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia de la Generalitat Valenciana, Francisco Javier Soler Flores; al diputado segundo del Colegio y codirector del curso, Miguel Ángel Martínez Martínez; y a la presidenta de la Sección de Mediación y MASC del ICALI, María Dolores Hernández Gutiérrez, quien también codirige la formación.

Acto de clausura del curso del ICALI. / INFORMACIÓN

Durante la entrega de diplomas, el decano ha destacado que la reforma legislativa supone un "cambio de paradigma" en la gestión de los conflictos, al situar los MASC como una pieza clave del sistema judicial. En este contexto, ha defendido la necesidad de que la Abogacía disponga de una preparación específica para asesorar a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones dialogadas y eficaces.

Cultura del acuerdo

Gally también ha puesto en valor la creación de ICAMASC, el servicio impulsado por el Colegio para facilitar el acceso tanto de profesionales como de ciudadanos a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, reforzando el compromiso de la institución con la denominada "cultura del acuerdo".

Por su parte, el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia ha subrayado la apuesta de la Generalitat Valenciana por extender la mediación mediante la futura Red de Puntos de Acuerdo Local, una iniciativa con la que pretende acercar estos mecanismos a la ciudadanía y favorecer el entendimiento antes de judicializar los conflictos. Según explicó, este modelo contribuirá a una justicia más cercana, ágil y participativa.

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La clausura del curso ha servido para evidenciar el creciente protagonismo que está adquiriendo la mediación en el ámbito jurídico y el papel que desempeñan las instituciones profesionales en la adaptación del sector a las nuevas exigencias legales. Con esta iniciativa, el Colegio de la Abogacía de Alicante consolida una formación que busca preparar a los abogados para un modelo de justicia donde el diálogo y el consenso adquieren un peso cada vez mayor.