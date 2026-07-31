Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ceuta en directoHuelga de trenesAviso amarilloMaje viuda negra NoveldaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Tribunales

El Consell modifica el contrato de obras la Ciudad de la Justicia de Alicante para adaptarla a la nueva oficina judicial

El cambio supondrá un incremento de 14,27 millones y permitirá adecuar las instalaciones a la redistribución de espacios que conlleva la implantación del Tribunal de Instancia

Imagen de las obras de la Ciudad de la Justicia.

Imagen de las obras de la Ciudad de la Justicia. / Alex Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Alicante

El Pleno del Consell ha autorizado este viernes la modificación del contrato de obras para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante con el fin de adaptar el edificio al nuevo modelo organizativo derivado de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La modificación, que supondrá un incremento de 14,27 millones de euros sobre el contrato, correspondiente al ejercicio presupuestario de 2027, permitirá adecuar las instalaciones a la implantación del Tribunal de Instancia en el partido judicial de Alicante, cuya nueva organización exige una redistribución funcional de los espacios para responder a las necesidades del nuevo sistema judicial, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Organización

En concreto, el proyecto incorpora cambios destinados a facilitar la integración de las distintas secciones especializadas del Tribunal de Instancia en una estructura organizativa única, optimizar la organización de las oficinas judiciales y garantizar la flexibilidad tecnológica del edificio para responder a las necesidades presentes y futuras del servicio público de Justicia.

Las actuaciones previstas girarán sobre tres grandes ejes como son la reconfiguración arquitectónica del modelo judicial, la centralización de los servicios de gestión y la mejora de la flexibilidad y adaptabilidad tecnológica de las instalaciones.

Noticias relacionadas

La Ciudad de la Justicia de Alicante concentrará en un único complejo las principales sedes judiciales de la ciudad, con unas instalaciones adaptadas al nuevo modelo organizativo previsto por la normativa estatal, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio público y optimizar la atención a la ciudadanía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Gran Playa de Santa Pola, cerrada al baño por la calidad del agua
  2. Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante
  3. La playa más salvaje de la provincia de Alicante: dunas naturales, aguas cristalinas y miles de peces en la orilla
  4. Sin agua corriente en su casa de Alicante casi un año después de haberla comprado
  5. El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre
  6. El Ayuntamiento de Alicante precinta Tambora por falta de licencia
  7. Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio
  8. El Low Festival afronta su estreno en Torrevieja con hasta 19.000 espectadores el sábado y 50 artistas durante el fin de semana

El Consell modifica el contrato de obras la Ciudad de la Justicia de Alicante para adaptarla a la nueva oficina judicial

El Consell modifica el contrato de obras la Ciudad de la Justicia de Alicante para adaptarla a la nueva oficina judicial

Suma y sigue: el Puerto de Alicante aumenta un 25 % el tráfico de mercancías en el primer semestre

Suma y sigue: el Puerto de Alicante aumenta un 25 % el tráfico de mercancías en el primer semestre

La Consellería de Industria recorta un 15% de ayudas a la industria de Alcoy

Agosto arranca en Alicante con calor de hasta 38°C en el interior: sábado con nubes de evolución y domingo de sol radiante

Cox logra el contrato de suministro de energía eólica en Panamá por más de 304 millones

Cox logra el contrato de suministro de energía eólica en Panamá por más de 304 millones

L'Alfàs del Pi aprueba la ordenanza del agua y el alcantarillado sin modificar las tarifas vigentes

L'Alfàs del Pi aprueba la ordenanza del agua y el alcantarillado sin modificar las tarifas vigentes

El déficit del Estado sube al 1,3% del PIB en el primer semestre y el público baja al 1,03% hasta mayo

El déficit del Estado sube al 1,3% del PIB en el primer semestre y el público baja al 1,03% hasta mayo

Los abuelos se van de verbena... solo en La Murada y La Aparecida

Los abuelos se van de verbena... solo en La Murada y La Aparecida
Tracking Pixel Contents