Cuatro meses de cárcel por amenazas y daños en una inmobiliaria de San Vicente por no renovarle el alquiler de un piso

Un joven de 26 años ha sido condenado a cuatro meses de cárcel y multa de 568 euros por amenazas y daños después de protagonizar un violento incidente en una inmobiliaria de San Vicente del Raspeig tras conocer que el propietario del piso en el que residía había decidido no renovarle el contrato de alquiler.

La magistrada de la Plaza número 4 del Tribunal de Instancia de San Vicente del Raspeig dictó el pasado 29 de julio una sentencia de conformidad después de que el acusado reconociera los hechos y aceptara las penas solicitadas por la Fiscalía, inferiores a la petición inicial tras el acuerdo alcanzado con el abogado defensor, Aitor Navarro García. La sentencia es firme y contempla que el acusado deberá indemnizar a los responsables de la inmobiliaria, representados por el abogado Miguel Ángel Garijo, con 1.696 euros por los daños causados.

La sentencia recoge asimismo que se le suspende la pena privativa de libertad pero condicionada la suspensión a que no delinca durante un periodo de dos años y a que pague la indemnización a la agencia inmobiliaria de San Vicente.

Alquiler no renovado

Los hechos se produjeron sobre las once de la mañana del 17 de julio. Según recoge la sentencia como hechos probados, el joven acudió a las oficinas de una inmobiliaria de San Vicente después de que le comunicaran la decisión del propietario de una vivienda de no renovar al acusado el contrato del piso que ocupaba como inquilino y que gestionaba esta agencia.

El acusado se presentó en el establecimiento para pedir explicaciones e intentar que volvieran a alquilarle la vivienda en septiembre. Durante la discusión exigió al responsable de la inmobiliaria que le facilitara el teléfono del dueño del piso y trató de intimidarle con expresiones como «este piso va a ser para mí sí o sí» o "no os metáis conmigo porque tengo antecedentes y soy una persona de cuidado".

Ante la negativa tanto a renovar el contrato como a proporcionarle el número del propietario de la vivienda, la situación se descontroló. La sentencia considera probado que el joven comenzó entonces a lanzar y golpear diferentes objetos del despacho. Entre ellos había un jarrón y un monitor de ordenador, que arrojó hacia el responsable de la agencia y una trabajadora que se encontraba en el establecimiento, aunque ninguno de los objetos llegó a alcanzarles.

Durante el altercado rompió además el cristal laminado del escaparate y una mesa de cristal. Posteriormente tomó fragmentos del jarrón que había roto y los esgrimió con la mano en alto hacia el responsable de la inmobiliaria para amedrentarle, aunque no llegó a agredirle. También lanzó una maceta en dirección a la empleada, que tampoco resultó alcanzada. Los daños causados en el establecimiento fueron tasados pericialmente en 1.696,70 euros.

Antes de marcharse, el acusado se llevó sin autorización el teléfono móvil del responsable de la agencia con la intención, según la resolución judicial, de conseguir el número de contacto del propietario de la vivienda. El terminal fue abandonado posteriormente en un parque cercano y recuperado por su dueño sin desperfectos.

El juzgado le condena por un delito de amenazas a cuatro meses de prisión y por un segundo delito leve de amenazas deberá pagar una multa de 22 días a razón de cuatro euros diarios, mientras que por el delito de daños se le impone otra multa de cuatro meses, también con una cuota diaria de cuatro euros.

Noticias relacionadas

La resolución obliga asimismo al condenado a indemnizar a la inmobiliaria con 1.696,70 euros por los desperfectos ocasionados, más los correspondientes intereses.