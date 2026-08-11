Libertad bajo fianza de 25.000 € para el presunto inductor del asesinato a tiros de un hombre en La Vila Joiosa

La Audiencia Provincial de Alicante ha acordado la libertad provisional bajo fianza de 25.000 euros de un hombre encarcelado desde finales de enero de 2025 tras ser detenido por la Guardia Civil como presunto autor intelectual e inductor del asesinato de un hombre de 33 años, cuyo cadáver apareció con cuatro disparos el 17 de diciembre de 2024 en un camino de La Vila Joiosa. Una supuesta deuda de 50.000 euros pudo desencadenar este crimen que será enjuiciado por un jurado popular.

La puesta en libertad bajo fianza fue acordada el pasado julio por la Sección Segunda de la Audiencia, que estimó el recurso presentado por el abogado defensor, Roberto Sánchez Martínez, contra la resolución de la Plaza número 3 de Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Vila Joiosa, que el pasado 10 de junio había rechazado ponerlo en libertad.

La Fiscalía se había opuesto al recurso de la defensa del investigado, pero la Audiencia ha decidido fijar la fianza pese a reconocer que siguen existiendo indicios de la participación del investigado como inductor de un presunto delito de asesinato, castigado con penas de entre 15 y 25 años de prisión. También está investigado por un delito de tenencia ilícita de armas, que puede conllevar entre dos y tres años de cárcel.

La Audiencia considera, de hecho, que siguen concurriendo los requisitos legales que podrían justificar el mantenimiento de la prisión provisional, especialmente si se tiene en cuenta el riesgo de fuga derivado de la gravedad de las penas a las que se enfrenta.

Medida cautelar

Sin embargo, los magistrados entienden que las circunstancias de la investigación permiten ahora revisar la medida cautelar. El investigado se encontraba en prisión provisional desde el 24 de enero de 2025 y, desde entonces, se han practicado nuevas diligencias. La resolución destaca especialmente los estudios de ADN y las declaraciones de otros investigados que han venido a «matizar» anteriores elementos de carácter incriminatorio.

Estas nuevas pruebas no llevan al tribunal a descartar los indicios delictivos que existen contra el investigado, pero sí permiten reconsiderar la necesidad de mantenerlo privado de libertad mientras continúa el procedimiento. La Audiencia recuerda además el carácter excepcional de la prisión provisional, al tratarse de una medida cautelar especialmente gravosa y restrictiva de derechos.

Evitar la fuga

Otro de los factores que la Audiencia tiene en cuenta es que el investigado es español y tiene arraigo en el país. A juicio del tribunal, el eventual riesgo de que pueda sustraerse a la acción de la Justicia puede neutralizarse con medidas menos gravosas que la prisión.

Por ello, estableció una fianza de 25.000 euros que ya fue pagada y el investigado salió del centro penitenciario donde estaba recluido, pero tendrá que comparecer ante el juzgado o tribunal encargado de la causa los días 1 y 15 de cada mes, además de hacerlo siempre que sea requerido judicialmente. La Audiencia le prohíbe salir del territorio nacional y ordena la retirada de su pasaporte, precisamente para reducir el riesgo de fuga.

El procedimiento penal por el asesinato continúa abierto y recientemente se realizó la comparecencia prevista en la Ley del Jurado, ya que el crimen será enjuiciado por un tribunal popular. Hay ocho personas procesadas por este crimen, dos de ellas como encubridoras y el resto están acusadas de delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.

El presunto inductor fue apresado junto a su pareja y la Guardia Civil sostiene que en su domicilio de La Vila se habrían celebrado varias reuniones previas al crimen. Asimismo, acusan al considerado autor intelectual de entregar al autor material de los disparos el arma homicida, una garrafa de gasolina con la que debía deshacerse del cuerpo y parte del pago de 20.000 euros acordado por la ejecución.

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El considerado autor intelectual era antiguo socio de la víctima y mantenía un conflicto económico con la víctima. La Guardia Civil relaciona tanto a la víctima de este crimen como a los detenidos con el tráfico de estupefacientes. El fallecido, su pareja y el considerado autor intelectual figuraban entre las 30 personas detenidas en 2024 en la Marina Baixa en una operación contra una red de narcotráfico y blanqueo de capitales dirigida supuestamente por el ya fallecido Brian Colin Charrington, conocido como el «narco de la Wikipedia». A raíz de esta operación es cuando el fallecido contrae la presunta deuda con el autor intelectual, según la investigación de la Guardia Civil.