Absuelven a veinte detenidos por tráfico de drogas en Alicante hace 16 años al anular las escuchas telefónicas

La Audiencia ha absuelto a veinte acusados de tráfico de drogas detenidos hace dieciséis años en Alicante, Elche y San Vicente con más de 250 kilos de sustancias estupefacientes al no existir pruebas contras ellos tras declarar la nulidad de las intervenciones telefónicas y de todo el material intervenido en los registros domiciliarios. La sentencia dictada por la Sección Primera también absuelve a uno de los procesados del delito de atentado que le imputaban por arrollar con su coche a un policía que realizó varios disparos en una gasolinera al estimar, tal como alegó su abogado defensor, Aitor Esteban Gallastegui, que el delito había prescrito por haberse superado el plazo de tres años desde que se dictó el auto de apertura de juicio oral hasta que la Audiencia dicta el auto de admisión de pruebas.

La sentencia declara la nulidad de más de una treintena de autos de intervenciones telefónicas de muchos de los acusados al considerar que la primera resolución del juzgado de Instrucción número 7 de Alicante carecía de motivación. Así lo plantearon como cuestión previa los abogados defensores de los veinte acusados, entre ellos Aitor Esteban Gallastegui, Moisés Candela Sabater, Martín Candela Mira, Lorena Félix Saldaña, Lucia Ros García, Joaquín de Lacy, Manuel Lucas, Mari Paz Alarcón, Héctor Brotons, Carlos Peñarrubia, Carlos Ruiz Manero, José Manuel Alamán, Pedro Bermúdez y Edmundo Cortés.

Sin argumentos

El fallo indica que el auto anulado era «una resolución formal carente de contenido material» y era un auto genérico que «no contiene argumento alguno justificativo de la medida limitativa del derecho fundamental que adopta».

Al declararse la nulidad de las intervenciones telefónicas, cuyo contenido propició las detenciones, la sentencia recoge que no ha quedado acreditado que uno de los acusados se dedicara a adquirir cantidades importantes de cocaína y hachís para redistribuir luego la droga mediante la creación de una infraestructura en Alicante con una serie de personas que trabajaban para él.

Tampoco estima probado la Audiencia que otro procesado fuera el encargado de recibir la droga a su llegada a Alicante, adulterarla para darle luego salida y cobrar las ve ntas y entregar los beneficios al principal implicado. Asimismo, la sentencia añade que tampoco se ha acreditado la participación del resto de acusados en la operativa de la red de tráfico de estupefacientes que investigó la Policía Nacional.

Las conversaciones anuladas por la Audiencia desvelaron dos entregas de droga durante la investigación. Así, el 27 de abril de 201o dos acusados se citaron en una gasolinera de Elche, donde uno de ellos entregó al otro una bolsita y tras marcharse del lugar uno de ellos se dio cuenta de que le seguía la Policía y tiró por la ventanilla la mencionada bolsa. El sospechoso se dio a la fuga y fue apresado en Alicante.

La Policía averiguó gracias a las escuchas que al día siguiente iba a producirse posiblemente otra entrega de droga en una gasolinera de San Vicente próxima a la Universidad de Alicante. Uno de los acusados, tras recibir una caja de otro investigado en la que había cuatro kilos de hachís, arrolló a uno de los agentes que intervino y exhibió su placa policial, además de realizar disparos.

Noticias relacionadas

La Fiscalía solicitó para este acusado de atentado que indemnizara al policía con 2.876 euros, pero la Audiencia ha declarado extinguida por prescripción la responsabilidad penal de este delito que se imputaba a este procesado.