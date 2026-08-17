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Condenado a una multa de 1.620 € por tocamientos a una trabajadora de un hotel de Alicante

El acusado pagó a la víctima mil euros antes del juicio por los perjuicios y la defensa alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su petición inicial de dos años y cuatro meses de prisión

Entrada de los juzgados de Benalúa de Alicante, donde se ha dictado la sentencia.

Entrada de los juzgados de Benalúa de Alicante, donde se ha dictado la sentencia. / PILAR CORTES

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P. Cerrada

Alicante

Un juzgado de Alicante ha condenado a un acusado de realizar tocamientos libidinosos a una trabajadora de un hotel alicantino a una multa de 1.620 euros como autor de un delito de agresión sexual.

El acusado, que no podrá acercarse a la víctima durante dos años, se enfrentaba a una petición inicial de la Fiscalía de dos años y cuatro meses de cárcel y 6.000 euros de indemnización por el perjuicio emocional sufrido, pero su abogado defensor, Aitor Navarro García, alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público y rebajó su acusación al aplicarle la atenuante de reparación del daño tras pagar a la víctima mil euros.

La sentencia dictada el pasado julio por el magistrado titular de la Plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Alicante, declara que los hechos probados ocurrieron sobre las 14:15 horas del 1 de julio de 2024 en un conocido hotel de Alicante. El acusado, que carecía de antecedentes en el momento de los hechos, se encontraba alojado en una habitación del hotel a la que accedió una empleada del establecimiento.

La camarera de piso fue abordada de forma sorpresiva por el acusado, quien, sin su consentimiento y con ánimo libidinoso, le «agarró los pechos al tiempo que hacía un sonido de satisfacción».

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El acusado pagó antes del juicio mil euros por los perjuicios causados a la víctima, que no reclamó por este motivo, según indica la sentencia.

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