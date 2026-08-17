Condenado a una multa de 1.620 € por tocamientos a una trabajadora de un hotel de Alicante

Un juzgado de Alicante ha condenado a un acusado de realizar tocamientos libidinosos a una trabajadora de un hotel alicantino a una multa de 1.620 euros como autor de un delito de agresión sexual.

El acusado, que no podrá acercarse a la víctima durante dos años, se enfrentaba a una petición inicial de la Fiscalía de dos años y cuatro meses de cárcel y 6.000 euros de indemnización por el perjuicio emocional sufrido, pero su abogado defensor, Aitor Navarro García, alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público y rebajó su acusación al aplicarle la atenuante de reparación del daño tras pagar a la víctima mil euros.

La sentencia dictada el pasado julio por el magistrado titular de la Plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Alicante, declara que los hechos probados ocurrieron sobre las 14:15 horas del 1 de julio de 2024 en un conocido hotel de Alicante. El acusado, que carecía de antecedentes en el momento de los hechos, se encontraba alojado en una habitación del hotel a la que accedió una empleada del establecimiento.

La camarera de piso fue abordada de forma sorpresiva por el acusado, quien, sin su consentimiento y con ánimo libidinoso, le «agarró los pechos al tiempo que hacía un sonido de satisfacción».

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El acusado pagó antes del juicio mil euros por los perjuicios causados a la víctima, que no reclamó por este motivo, según indica la sentencia.