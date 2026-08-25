El crimen del hombre descuartizado en Fontcalent, a revisión en el TSJ

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad revisará el caso del hombre cuyo cadáver apareció descuartizado y quemado en distintas partidas rurales de Alicante en junio de 2024. Los dos acusados, un hombre y una mujer que se quedaron a vivir después en casa de la víctima, fueron condenados a penas de trece años, nueve meses y un día de prisióntras ser declarados culpables por un jurado popular de los delitos de homicidio y estafa. Las dos defensas han recurrido la sentencia de la Audiencia de Alicante ante el TSJ aferrándose al hecho de que la causa de la muerte de la víctima no está demostrada, una versión que ya mantuvieron durante el juicio.

Según los escritos presentados por los dos abogados, Miguel Ángel Garijo y Miguel Ángel Cánovas, el jurado no condenó basándose en pruebas, sino en «una pura abstracción estadística», al argumentar que la mayoría de los descuartizamientos se hacen para ocultar una muerte violenta. Los letrados consideran que la magistrada que presidía el jurado tenía que haber rechazado este veredicto y devolvérselo al tribunal popular para que fundamentaran mejor su motivación.

Las defensas subrayan que los médicos forenses no pudieron fijar la causa del óbito ni afirmar que se tratara de una muerte violenta. La autopsia descartó envenenamiento o el uso de armas blancas y de fuego, concluyendo que el desmembramiento fue posterior al momento del fallecimiento. Sobre las fracturas en el cráneo y la cara, los peritos aclararon que correspondían a contusiones poco intensas que bien pudieron producirse con el cuerpo ya inerte, durante la propia manipulación y descuartizamiento. Aducen que murió de un golpe de calor y que lo descuartizaron porque se asustaron al hallar el cadáver.

La sentencia ahora recurrida consideraba probado que en torno al 12 de junio de 2024 los acusados Raquel G. A. y Tomás Ezequiel M. C. acabaron con la vida de la víctima, Fernando A. P. de 56 años, si bien «no consta·» la manera en que lo hicieron. Al comprobar que el cadáver empezaba a descomponerse, los procesados compraron una sierra radial para trocearlo y deshacerse de él, para lo que fueron abandonando sus restos en distintos caminos rurales de Alicante, donde los quemaban. El torso apareció en el Portell de la Serreta el 17 de junio; mientras que, dos días más tarde, abandonaron la cabeza y las extremidades en otro paraje en la partida de Fontcalent. En los días posteriores a la muerte de Fernando, los dos acusados realizaron hasta seis extracciones de su cuenta bancaria, dejándolo con un saldo de 183 euros. Las cámaras del cajero les captaron sacando el dinero. La Policía pudo identificar el cadáver por una huella dactilar y, de esta manera, descubrir que los dos acusados estaban viviendo en la casa de este. La pareja alegaba que Raquel era amiga del fallecido y que este les dejaba vivir allí para cuidarle. Una explicación que el jurado descartó, al quedar acreditado que la casa estaba llena de suciedad y basura, en un estado «insalubre».

Tarjeta bancaria

Los acusados aseguraban que la mujer vivía en la casa para cuidar a Fernando y que este le había dado en vida las claves de la tarjeta de crédito y estaba autorizada para hacer extracciones con ella. Por este motivo en lo relativo a la condena por estafa, las defensas argumentan que los datos bancarios de la víctima fueron facilitados voluntariamente en vida por el fallecido en un contexto de convivencia y ayuda mutua, lo que excluía el engaño bastante o el dolo penal. En el caso de Tomás Ezequiel, inciden en que él estaba convencido de que existía una autorización previa y voluntaria concedida por la víctima a Raquel en vida.

Noticias relacionadas

Las defensas reclaman al TSJ que anule la condena dictada contra los dos acusados o que, subsidiariamente, se obligue a celebrar otro juicio con un nuevo jurado y un magistrado diferente. Los dos acusados están en prisión preventiva desde su detención por estos hechos.