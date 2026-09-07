Absuelto un hombre de 51 años de abusos a una menor en La Vila porque desconocía su edad

La Audiencia de Alicante ha absuelto a un hombre de 51 años acusado de abusar de una menor de edad en La Vila Joiosa al no encontrar probado que éste conociera la edad real de la joven, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Los hechos se detectaron el 15 de noviembre de 2022 a raíz de que la chica diera a luz en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa y en el centro se detectara que ella era menor de edad. La chica mantenía una relación sentimental con el acusado, de 51 años, y de hecho convivía con él, en el ámbito de una relación sentimental estable y con convivencia. Ante estos hechos la Fiscalía abrió diligencias de oficio y presentó una denuncia por abusos sexuales a una menor de edad. En el juicio, la joven aseguró que en su día dijo al acusado que era mayor de 18 años. De hecho, el hombre estaba convencido de que así era.

La Sección Décima ha considerado probado que "la joven tenía una gran experiencia vital, llegando a haber mantenido una relación anterior con otra persona, aparentando con su comportamiento y apariencia una edad superior a la que tenía realmente". De hecho, el fallo recalca que el acusado desconocía que ella era menor de edad. Ambos habían iniciado la relación sentimental cuando ella contaba con quince años.

Ambientes marginales

Fuentes cercanas al caso explicaron que la joven procedía de ambientes muy desestructurados, llegando a ser víctima de una agresión sexual por parte de un familiar, tras la que quedó en situación de abandono. El procesado la acogió en su domicilio, en el que también se llevó a la madre de ella. Se da la circunstancia de que un instituto de la localidad también había abierto un procedimiento por absentismo escolar, porque la joven había dejado de ir a clases. Situación que coincidió también con el hecho de que se produjera la inscripción del bebé en el Registro Civil.

Tras el alumbramiento, ambos continuaron conviviendo en La Vila Joiosa tras haber constituido un núcleo familiar. Actualmente, la joven ya es mayor de edad. Ante este escenario, la Sala ha resuelto absolver al acusado de la agresión sexual al estimar probada la situación de "desconocimiento" respecto a la edad real de la chica en el momento en el que se inició la relación sentimental. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).