Ni Alcaraz ni Nadal: El nuevo rey de la hierba lleva bigote y gorra roja en Mario Tennis Fever

Esta semana, el Reino Champiñón ha decidido que ya basta de carreras de karts y de salvar princesas de castillos sospechosamente similares: es hora de sacar la raqueta. Nintendo y Camelot Software Planning han lanzado ‘Mario Tennis Fever’, una propuesta que abraza el caos más absoluto con las nuevas Fever Rackets. Porque, seamos sinceros, el tenis tradicional está bien, pero le falta ese "algo" que solo se consigue cuando puedes incendiar literalmente a tu contrincante o dejar la pista del contrario como un congelador industrial,

Fuego, hielo y... ¿estrategia?

Aunque ver a Bowser intentando devolver una bola mientras su cola echa humo es la definición de felicidad para muchos, el juego no se queda solo en el espectáculo pirotécnico. Las Fever Rackets son el alma de la fiesta, pero bajo esa capa de efectos elementales y raquetazos mágicos late un simulador deportivo sorprendentemente sólido... y MUY DIVERTIDO.

Mario Tennis Fever. / CEDIDA

No todo ha sido aporrear botones durante esta semana: si te descuidas, Peach te hará una dejada tan elegante que te hará preguntarte por qué sigues eligiendo a Wario solo por sus animaciones de victoria. El título ha debutado con una acogida más que positiva, demostrando que puede ser un arcade desenfrenado y, a la vez, un juego de tenis donde la estrategia importa más que tu capacidad para no tirar el mando por la ventana.

¿El rey de la pista?

En un mercado donde encontrar el "simulador de tenis perfecto" es bastante difícil, ‘Mario Tennis Fever’ llega para reclamar su trono. Es cierto que no busca el fotorrealismo —nadie espera ver a Mario sudando en 4K—, pero compensa la falta de licencias oficiales con una velocidad de vértigo y partidos de dobles sobre hierba que son pura adrenalina.

Ver a Bowser y Daisy formar pareja contra Peach y Mario es el tipo de crossover diplomático que solo Nintendo sabe cocinar. Mientras que otros juegos del género se pierden en menús farragosos, ‘Fever’ apuesta por los "golpes ganadores" constantes. Es rápido, es ruidoso y es, probablemente, la única forma legal de lanzarle un proyectil criogénico a tu mejor amigo sin acabar en el calabozo, y es que en el partido Online se encuentra otra de las maravillas de este juego, un escenario perfecto para demostrarle a un desconocido en la otra punta del mundo que tu raqueta de fuego no tiene piedad.

Mario Tennis Fever. / CEDIDA

Para los "puristas" del cordaje

Eso sí, no todo es confeti y fuegos artificiales. Para esos puristas que consideran que si el sudor no brilla en 8K sobre la frente del tenista no es un "simulador serio", siempre habrá opciones más técnicas. Pero mientras ellos se pelean con la física del viento o el ángulo exacto de inclinación de la muñeca en títulos sesudos, el resto seguiremos aquí, quemando la red y celebrando que, una vez más, Nintendo ha convertido un deporte de etiqueta en una divertidísima guerra de guerrillas con raquetas donde nadie está a salvo.

Mario Tennis Fever – Frenesí en el estadio

Noticias relacionadas

Y parece que la fórmula ha calado hondo: ‘Mario Tennis Fever’ ha arrancado con una fuerza imparable en ventas, barriendo en las listas de éxitos desde su primera semana. Con este inicio tan explosivo, es casi seguro que Nintendo no tardará en aprovechar el tirón con nuevas actualizaciones y contenido adicional. Así que id preparando las muñequeras; lo más probable es que pronto tengamos nuevos personajes, pistas todavía más locas y, quién sabe, quizás formas aún más creativas de congelar al prójimo en mitad de un set.