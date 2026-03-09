Reunimos y ordenamos toda la información sobre el Split de Primavera 2026 de la LEC

Riot Games ha desvelado toda la información sobre el Split de primavera de la LEC 2026 que comienza el 28 de marzo a las 17.00 (hora peninsular española) y repite formato respecto al año pasado con dos roadtrips presenciales en Francia y Madrid (España).

Formato

Al igual que el año pasado, todas las series consistirán de varias partidas, de modo que los equipos tendrán tiempo de sobra para prepararse para las competiciones internacionales y los fans disfruten de aún más entretenimiento. La temporada normal será una liguilla de vuelta única al mejor de tres durante siete semanas para decidir los equipos que pasan a los playoffs. A continuación, los seis primeros de la temporada normal competirán en un cuadro que solo tendrá series al mejor de cinco. Está en juego la oportunidad de competir en el MSI en Daejeon, Corea del Sur.

Split de primavera 2026 / Riot Games

Los playoffs serán de eliminación doble

Además, el reglamento de primera elección introducido para todos los eventos regionales e internacionales de los esports de LoL a partir de 2026 también estará vigente en el split de primavera. Los equipos que antes ganaban la selección de lado ahora recibirán el derecho a la "primera elección", es decir: podrán elegir en qué lado jugar (azul o rojo) o si empiezan primeros o segundos en el reclutamiento.

Primavera 2026 de la LEC - Fechas

El split de primavera de la LEC comienza el 28 de marzo. Este año, las partidas de la temporada normal tendrán lugar de sábado a lunes en el Riot Games Arena de Berlín. Sin embargo, ya no habrá público en directo los lunes de la temporada normal. Los eventos de los lunes han tenido menos asistentes de forma consistente, mientras que los costes de producción se mantienen en el mismo nivel independientemente de la venta de entradas.

“A la hora de planificar 2026, nos fijamos mucho en lo que los fans nos dijeron que les importaba más. Por eso hemos añadido más partidas con el nuevo formato del split de verano y aumentado el número de Roadtrips a cinco. Pero para hacer posibles estas mejoras, hemos tenido que hacer ajustes en otras áreas” explica Riot Games: “Priorizando nuestras inversiones, podemos seguir promoviendo y elevando a la LEC con las experiencias que más valoran los fans”.

La temporada normal incluirá dos series al mejor de tres cada día que empezarán a las 17:00 (horario peninsular, recordando el cambio de hora el 29 de marzo) La excepción son los sábados de las tres primeras semanas del split, que incluirán tres series. Esos días, la retransmisión comenzará antes, a las 14:00 (horario peninsular).

El calendario y formato del Split 2026 / Riot Games

Tras siete semanas de intensa competición, la temporada normal llegará a su fin, seguida de una pausa de dos semanas para que los equipos tengan tiempo de descansar y prepararse para los playoffs. Los playoffs empezarán el 23 de mayo a las 17:00h (horario peninsular), con partidas de sábado a lunes cada semana y con una serie al mejor de cinco cada día. La final del cuadro inferior que decidirá la clasificación para el MSI tendrá lugar el 6 de junio y la final del split se celebrará el 7 de junio.

LEC Roadtrips, edición de primavera

El split de primavera de este año contará con dos Roadtrips. Una en el Madrid Arena organizada por Movistar KOI y otra en Les Arènes de Grand Paris Sud - Evry-Courcouronnes organizada por Karmine Corp. Ambos tendrán lugar durante los fines de semana de la temporada normal, de viernes a domingo en sus respectivas sedes.