VIDEOJUEGOS

¿Podrá tu PC mover Crimson Desert? Reunimos requisitos y objetivos de rendimiento en ordenador y consolas

Descubre qué necesitas para jugar al título de Pearl Abyss y qué rendimiento puedes esperar dependiendo de la consola o la resolución

Crimson Desert.

Crimson Desert.

Carlos de Ayala - Elsotanoperdido

Antes de su lanzamiento a nivel mundial el próximo 19 de marzo, Pearl Abyss ha desvelado hoy las especificaciones oficiales de rendimiento para PC, consola y Mac de ‘Crimson Desert’, su próxima aventura de acción en mundo abierto ambientada en el continente de Pywel. El proyecto impulsado por el motor BlackSpace Engine, propietario de la desarrolladora, presentará un mundo abierto sin pantallas de carga que promete detallados entornos, intensos combates, exploración y muchas misiones. Todos estos elementos se combinarán para crear una experiencia para un solo jugador profundamente inmersiva. Para ello necesitarás una consola de actual generación, un PC o Mac. 

Requisitos mínimos y recomendados en PC

Especificaciones para PC.

Especificaciones para PC. / CEDIDA

Objetivos de rendimiento en consolas

Especificaciones para consola.

Especificaciones para consola. / CEDIDA

Objetivos de rendimiento en Mac

Especificaciones para Mac.

Especificaciones para Mac. / Cedida

Objetivos de rendimiento en ASUS ROG Xbox Ally

Especificaciones para XBOX.

Especificaciones para XBOX. / Cedida

En el caso de PC, las especificaciones destacan las configuraciones recomendadas para diferentes ajustes gráficos, mientras que los objetivos de rendimiento en consola detallan las resoluciones y velocidades de fotogramas que los jugadores de consola pueden esperar en sus sistemas.

