Efemérides
"Señor Watson, venga aquí, quiero verle": 150 años de la frase de Graham Bell que cambió el mundo
El inventor escocés inauguró el 10 de marzo de 1876 la era de las comunicaciones modernas con la primera llamada telefónica exitosa.
Tal día como hoy de hace 150 años, el 10 de marzo de 1876, se produjo uno de los momentos más decisivos en la historia de la tecnología. Ese día, el inventor escocés Alexander Graham Bell realizó la primera llamada telefónica exitosa, un experimento que cambiaría para siempre la forma en que las personas se comunican.
La escena tuvo lugar en un laboratorio de Boston (Estados Unidos). Bell trabajaba junto a su asistente Thomas Watson en el desarrollo de un dispositivo capaz de transmitir la voz humana a través de cables eléctricos. Durante una prueba, Bell pronunció una frase que acabaría pasando a la historia:
Mr. Watson, come here, I want to see you (Señor Watson, venga aquí, quiero verle)
Watson, que se encontraba en otra habitación, escuchó claramente las palabras a través del aparato. Era la primera vez que una voz humana se transmitía con éxito mediante un teléfono.
Un invento que transformó el mundo
El teléfono de Bell funcionaba convirtiendo las vibraciones de la voz en señales eléctricas, que viajaban por un cable hasta otro dispositivo donde se transformaban nuevamente en sonido. Aunque hoy parezca algo simple, en aquel momento fue un avance revolucionario.
Hasta entonces, la comunicación a distancia dependía principalmente del telégrafo, que solo permitía enviar mensajes codificados mediante impulsos eléctricos. El teléfono, en cambio, hacía posible hablar directamente con otra persona a kilómetros de distancia.
El inicio de una revolución tecnológica
La patente del teléfono había sido registrada por Bell apenas unos días antes, el 7 de marzo de 1876, lo que convirtió su invento en uno de los más importantes de la historia moderna.
En pocos años comenzaron a instalarse líneas telefónicas en ciudades de Estados Unidos y Europa, y aparecieron las primeras compañías dedicadas a explotar la nueva tecnología. A finales del siglo XIX ya existían miles de teléfonos conectados.
Lo que empezó con una frase sencilla en un laboratorio terminó transformando la vida cotidiana de millones de personas. Más de un siglo después, aquel experimento sigue teniendo eco en cada llamada, videollamada o mensaje de voz que se envía desde un móvil.
Todo empezó con una petición sencilla: "Señor Watson, venga aquí, quiero verle".
