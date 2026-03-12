PlayStation Plus Extra y Premium confirma su catálogo de novedades para marzo

Sony ha revelado los juegos que llegarán al catálogo de PlayStation Plus en marzo para los suscriptores de los planes Extra y Premium. Entre las incorporaciones de este mes se encuentran ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2’, ‘EA Sports Madden NFL 26’, ‘Persona 5 Royal’ y ‘Blasphemous 2’. Todos los títulos estarán disponibles a partir del 17 de marzo, ampliando el catálogo del servicio con juegos de acción, rol, deportes y otras propuestas. Además, los suscriptores del plan Premium recibirán el clásico arcade ‘Tekken Dark Resurrection’.

PlayStation Plus Extra y Premium marzo 2026:

'Warhammer 40,000: Space Marine 2' (PS5).

'EA Sports Madden NFL 26' (PS5).

'Persona 5 Royal' (PS5 y PS4).

'Persona 5 Royal – Ultimate Edition' (PS4).

'Blasphemous 2' (PS5 y PS4).

'Metal Eden' (PS5).

'Lord of the Rings: Return to Moria' (PS5).

'Astroneer' (PS5 y PS4).

'Tekken Dark Resurrection' PS Plus Premium (PS5 y PS4).

Los juegos essential de marzo ya están disponibles para canjear

Además de los juegos que se añadirán a los niveles Extra y Premium la próxima semana, los títulos del plan más básico de PS Plus en marzo ya están disponibles para canjear. Los títulos en esta ocasión son:

‘PGA Tour 2K25’ (PS5)

‘Monster Hunter Rise’ (PS4 y PS5)

‘Slime Rancher 2’ (PS5)

‘The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road’ (PS4 y PS5)