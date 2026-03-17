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Jugar a Pokémon Go fue una trampa: su empresa utiliza 30.000 millones de fotos de sus usuarios para crear una copia del mundo con IA

Niantic Spatial, propietaria del popular juego de realidad aumentada, está entrenando con esas fotografías y su ubicación un modelo del mundo de gran precisión que permitirá ayudar a los robots a desplazarse sin necesidad de GPS

Varios jugadores a Pokémon GO este viernes en el centro comercial Glòries

Varios jugadores a Pokémon GO este viernes en el centro comercial Glòries / Manu Mitru

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Pokémon Go es el juego basado en realidad aumentada más popular de la historia. Desde 2016, más de 100 millones de personas han salido a las calles para localizar y cazar a los personajes de la legendaria franquicia Pokémon. Sin embargo, cada vez que sacaban el móvil para enfocar el mundo a su alrededor estaban haciendo mucho más que tratar de atrapar a un Charizard o un Lapras para coleccionar.

Niantic Spacial, la compañía de inteligencia artificial que creó el juego, ha confirmado esta semana que toda esa acción colectiva aparentemente inocua le ha servido para crear un gran negocio. La firma, creada por una empresa derivada de Google y ahora propiedad de la desarrolladora de videojuegos Scopely, ha utilizado hasta 30.000 millones de imágenes sacadas para escanear las ciudades y dar forma a un modelo del mundo real que servirá para que los robots puedan aprender a moverse por las calles sin necesitar un GPS.

Pokémon Go, un fenómeno global que llegó a acumular hasta 500.000 descargas, te invita a recorrer pueblos y ciudades en busca de todo tipo de criaturas de la saga creada por el japonés Satoshi Tajiri. Para ello, el usuario necesita utilizar su teléfono móvil cómo brújula —hay que tener la localización activada— y cómo interfaz a través de la que poder ver a los Pokémon integrados en el mundo real. Lo que parecía un juego era un trabajo encubierto para documentar el mundo físico a una escala sin precedentes.

Pokémon GO trae a Barcelona su primer safari urbano en Europa

Pokémon GO trae a Barcelona su primer safari urbano en Europa / Manu Mitru

Ubicación precisa

Esa lógica ha hecho que cientos de miles de jugadores estén grabando puntos de referencia urbanos como parques o edificios desde distintos ángulos, condiciones climáticas y de luz. Esa ingente recopilación de datos ha permitido a Niantic Spatial desarrollar un modelo de IA que replica el mundo con gran precisión. "Tenemos más de un millón de ubicaciones en todo el mundo en las que podemos localizarte con precisión (...) Sabemos dónde te encuentras con una precisión de varios centímetros y, lo que es más importante, hacia dónde miras", ha explicado su director técnico, Brian McClendon, en declaraciones a la publicación especializada MIT Technology Review.

Sabemos dónde te encuentras con una precisión de varios centímetros y, lo que es más importante, hacia dónde miras

Brian McClendon

— director técnico de Niantic Spatial

Para poner su tecnología a prueba, Niantic Spatial está colaborando con Coco Robotics, una startup que ya utiliza unos 1.000 robots para repartir comida y todo tipo de paquetes en cuatro ciudades de Estados Unidos y una de la Unión Europea, la capital finlandesa Helsinki. Así, opera como intermediaria de plataformas como Uber Eats, Wolt o Doordash.

El modelo de IA del mundo creado gracias a Pokémon Go puede permitir a esos pequeños vehículos robotizados de reparto navegar por zonas urbanas en las que los altos edificios y las ondas de radio dificultan la aplicación del GPS, han explicado ambas compañías. Poner cámaras en las calles y dotar los robots de visión geoespacial es crucial para ese negocio.

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"Resulta que conseguir que Pikachu corra de forma realista y que el robot de Coco se mueva por el mundo de forma segura y precisa es, en realidad, el mismo problema", ha recalcado John Hanke, director ejecutivo de Niantic Spatial.

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