PlayStation Portal comienza a ofrecer transmisiones en alta calidad a 1080p
La actualización del dispositivo portátil también deja entrever cambios importantes en su interfaz de usuario
Carlos de Ayala - Elsotanoperdido
Creado por Sony como un dispositivo de transmisión local dirigido a un perfil de usuario muy determinado, PS Portal se ha convertido en un gran éxito comercial para la compañía y esto le ha proporcionado un apoyo de la multinacional, que como era de esperar, se traduce en parches y nuevas funciones. Precisamente, esta semana recibe una actualización que promete mejorar la función para la que fue creado.
Modo “1080p Alta calidad”
A partir del 18 de marzo el dispositivo actualizará su firmware para ofrecer soporte a un nuevo modo “1080p Alta calidad” que funcionará tanto para la transmisión local de juegos como para los títulos ofrecidos a través de la nube mediante PS Plus Premium. La función complementará los modos ya disponibles que funcionan con resoluciones de 720p y 1080p. La diferencia radica en que esta función adicional utiliza una tasa de bits superior frente al modo 1080p estándar, algo que incrementa la cantidad de datos utilizados, pero permite que los títulos conserven su mayor calidad visual.
Nuevos requisitos
El nuevo modo de PS Portal también eleva las condiciones recomendadas de conexión para disfrutar de la mejor experiencia. Como explican desde Sony, el dispositivo necesita una conexión WiFi de banda ancha de al menos 5 Mbps para funcionar, mientras que recomienda una velocidad mínima de 15 Mbps para jugar en las mejores circunstancias. También señala que, según las condiciones de la red, la experiencia que ofrece el dispositivo puede variar considerablemente.
Como activar el nuevo modo
No obstante, el nuevo sistema no funcionará automáticamente, de manera que todos los usuarios deberán activarlo en las opciones de configuración una vez aplicada la actualización, que también llevará a PS Portal mejoras en su interfaz. En la misma línea, además de renovar la pantalla de información de los paquetes de juegos en streaming, también se prometen mejoras en las invitaciones a sesiones multijugador, así como en las notificaciones de trofeos. En este último caso, se mostrará el nombre y su imagen al desbloquearlo, mientras que los Platino contarán con una animación propia.
Simplificar procesos
El dispositivo también estrena un sistema de búsqueda más útil, además de la incorporación de un teclado virtual que se activa con mayor rapidez. Sony simplificará el proceso de creación de una cuenta de PlayStation Network para aquellos que aún no se hayan registrado, ya que ahora será posible crear una cuenta e iniciar sesión escaneando un código QR con el móvil.
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