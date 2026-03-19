Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A machetazos en AlicanteAgresión profesor AlcoyDerrumbe casa abandonadaMédicos en patineteAsignatura Religión IslámicaAparcamientos disuasorios AlicanteRocía lejía a falleros
instagramlinkedin

La tecnología DLSS 5 desata una oleada de burlas y críticas por su aspecto de filtro con IA

Recopilamos algunos de los memes más ingeniosos tras la presentación de la tecnología y analizamos el origen de la polémica

DLSS 5 desata una oleada de burlas y críticas por su aspecto de filtro con IA.

DLSS 5 desata una oleada de burlas y críticas por su aspecto de filtro con IA.

Carlos de Ayala - Elsotanoperdido

Hace unos días, Nvidia presentó al mundo su nuevo DLSS 5, una tecnología que pretende revolucionar el aspecto de los videojuegos a base de mejorar la calidad de imagen en pantalla con técnicas de inteligencia artificial. Sin embargo, parece que los resultados no han sido del agrado de todos, y las imágenes mostradas en su presentación no han tardado en servir de inspiración para crear una gran cantidad de entretenidas composiciones.

Memes a toneladas

La forma en que la herramienta mejora y modifica los rostros ha sido el tema más representativo de las últimas horas. Mientras que los desarrolladores intentan explicar por qué DLSS 5 es mucho mejor de lo que aparenta en su primera muestra pública, los montajes que circulan en internet siguen proliferando en redes y algunos son bastante ingeniosos.

De imágenes que se burlan de celebridades a aquellas que ridiculizan la tecnología comparando personajes de videojuegos con sus contrapartes de la vida real vistas en películas y series de televisión, como Ellie de ‘The Last of Us’ o ‘Sonic’, basta con navegar por cualquier red social para ver decenas y decenas de estas imágenes, algunas de las cuales son bastante mordaces, aunque estamos seguros de que llegarán más en las próximas horas, ya que es probable que el fenómeno dure al menos unos días más.

No obstante, entre tanta ironía, DLSS 5 plantea un cambio importante dentro de la tecnología. Hasta ahora, Nvidia la había usado para aumentar resolución, mejorar anti aliasing, rehacer píxeles en escenas con ray tracing y generar fotogramas extra. Con la nueva versión se modifica el propio aspecto de cada escena, ya que el sistema interpreta el color y movimiento de cada imagen para rehacer tanto la iluminación como los materiales.

Noticias relacionadas

El papel del diseñador humano

Hasta aquí todo maravilloso, pero ya se especula con la parte de trabajo creativo que parece desplazarse del trazo original a la supervisión de una IA que reinterpreta las escenas sobre la marcha. Nvidia defiende que habrá herramientas suficientes como para mantener la personalidad visual de cada juego, pero aún está por ver si eso bastará cuando la tecnología se aplique en terrenos que antes pertenecían por completo al equipo artístico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los profesores de Alicante ya planean encierros en los centros, parar las clases en mayo y no poner notas
  2. Una mujer paga el comedor a la niña de Alicante tras denegarle el servicio el colegio por la deuda de sus padres
  3. El Almendro, Teclo y otras antiguas fábricas de turrón del casco urbano: Xixona tiene una idea de qué hacer con ellas
  4. Un colegio religioso de Alicante expulsa a una niña vulnerable de nueve años del comedor porque su familia debe casi 400 euros
  5. El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, refuerza sus instalaciones con nuevas mejoras durante el último año
  6. El Hércules ficha a Fede Vico del mercado de parados
  7. La Generalitat rechaza quedarse con las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante a las que quieren renunciar sus propietarios
  8. Educación asegura que el plan de cerrar aulas en la provincia de Alicante es provisional y que garantizará la adecuada escolarización

Ayuso defiende a Ana Millán en la Asamblea de Madrid y se ensaña con la "izquierda extrema caviar"

Ayuso defiende a Ana Millán en la Asamblea de Madrid y se ensaña con la "izquierda extrema caviar"

La tecnología DLSS 5 desata una oleada de burlas y críticas por su aspecto de filtro con IA

La tecnología DLSS 5 desata una oleada de burlas y críticas por su aspecto de filtro con IA

El colegio de Alicante niega ahora dejar a ningún niño sin comer, pese a denegarle el servicio a la alumna por la deuda de su familia

El colegio de Alicante niega ahora dejar a ningún niño sin comer, pese a denegarle el servicio a la alumna por la deuda de su familia

Moeve Fútbol Zone 1x18: la jornada 29 de LaLiga y foco en el derbi madrileño

Moeve Fútbol Zone 1x18: la jornada 29 de LaLiga y foco en el derbi madrileño

El Campello tiene pregonero de la Semana Santa y es un conocido salesiano

El Campello tiene pregonero de la Semana Santa y es un conocido salesiano

Taller Creativo explica con qué flor decorar cada estancia de la vivienda

Tracking Pixel Contents