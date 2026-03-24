Switch 2 sopesa recortar su producción de seis a cuatro millones de unidades tras unas ventas por debajo de lo previsto

Cuando todo apuntaba a una trayectoria imparable para Nintendo Switch 2, una nueva revelación del medio estadounidense Bloomberg enfría un poco el panorama. La firma japonesa habría rebajado en torno a un 30% la producción prevista para este trimestre después de unas ventas navideñas por debajo de lo esperado en uno de sus mercados más importantes.

La volatilidad del mercado

Si atendemos a la información, la firma de Kioto habría rebajado su plan de seis a cuatro millones de unidades tras una campaña navideña más floja de lo que se esperaba, sobre todo en Estados Unidos. Conviene matizar, eso sí, que el rendimiento comercial de la consola continúa en un nivel muy alto en términos globales.

En sus resultados del 3 de febrero, Nintendo comunicó 17,37 millones de unidades de Switch 2 distribuidas hasta el 31 de diciembre de 2025 y mantuvo sin cambios su previsión de ventas para el cierre del ejercicio. Aun así, ya se señaló entonces que Japón había concentrado una parte mayor de sus ventas durante el trimestre navideño, en parte por el tirón del modelo específico japonés que se vende a un precio menor en aquel mercado.

Switch 2 registra un buen volumen de ventas

Con este panorama, Switch 2 no muestra síntomas de fatiga, pero sí parece haber perdido parte de la inercia que se daba por hecha hace unos meses. De confirmarse esta rebaja de producción, Nintendo estaría tratando de acompasar la fabricación a una demanda algo más floja fuera de Japón y evitar un exceso de stock en los minoristas occidentales.

A esto se suma otro detalle interesante, ya que hace apenas unos meses, el mismo medio especializado en información económica adelantaba un escenario mucho más ambicioso, con proveedores preparados para llegar a 25 millones de unidades antes de marzo de 2026. Que ahora aparezca una información en sentido contrario permite hacerse una idea de hasta qué punto cambia el mercado tecnológico en muy poco tiempo.

'Nintendo Switch 2' – Tráiler

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No obstante, el factor más importante está en otro plano, ya que el contexto industrial se ha vuelto muy complejo por la escasez y el precio de ciertos componentes, en especial la memoria, muy tensionada por la demanda ligada a la IA. No aparece como la causa principal del recorte revelado ahora, pero sí deja entrever por qué en Nintendo se estarían moviendo con más prudencia que hace unos meses.