Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple en septiembre y su sustituto será John Ternus
El nuevo puesto de Cook será presidente ejecutivo del consejo de administración
EFE
Nueva York
La tecnológica Apple anunció este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.
Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó la compañía en un comunicado.
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