Los proveedores de correo electrónico cambian las reglas para combatir el spam: anticípate a posibles bloqueos de tus emails

El correo electrónico sigue siendo una de las herramientas más eficaces para vender, fidelizar y comunicar, pero también es uno de los terrenos donde más se ha endurecido el control. Gmail y Yahoo llevan tiempo apretando las exigencias a los remitentes masivos, con nuevas barreras frente al spam, más peso de la autenticación técnica y una vigilancia mucho mayor sobre las quejas de los usuarios. Google exige desde 2024 que los remitentes masivos autentiquen sus correos, faciliten la baja y mantengan una tasa de spam baja; Yahoo anunció la aplicación de estándares equivalentes para sus usuarios.

Para las marcas, esto tiene una consecuencia muy práctica: ya no basta con “enviar bien”. Hay que demostrar de forma constante que tus mensajes son legítimos, esperados y relevantes. De lo contrario, pueden empezar los problemas de entregabilidad: más correos en promociones o spam, limitaciones de envío, rebotes temporales, bloqueos y una reputación de remitente cada vez peor. Google explica que sus directrices buscan precisamente evitar que Gmail limite la tasa de envío, bloquee mensajes o los marque como spam.

Ayuda de la IA

Además, el contexto técnico no va a relajarse. Gmail asegura que bloquea más del 99,9% del spam, phishing y malware, y que sus defensas basadas en IA han reducido un 35% las estafas detectadas por los usuarios en Gmail. Eso significa que los filtros son más sofisticados y menos tolerantes con señales de mala calidad.

Con ese telón de fondo, la recomendación es revisar ya las campañas, la base de datos y la configuración del dominio para no encontrarse con bloqueos evitables. La clave no es alarmarse, sino adelantarse.

El cambio más importante es que los proveedores ya no miran solo el contenido del email, sino el comportamiento completo del remitente. Importa si autenticas bien, si tus usuarios se quejan, si mantienes limpia la lista, si permites una baja fácil y si tu historial transmite confianza.

Un hombre consulta su correo electrónico. / INFORMACIÓN

En Gmail, los remitentes masivos —los que envían más de 5.000 mensajes al día a cuentas personales de Gmail— deben usar SPF o DKIM, configurar también DMARC, ofrecer cancelación de suscripción sencilla y mantener la tasa de spam reportado por debajo del 0,10%; además, Google advierte de que no debe llegar al 0,30% o más.

Yahoo, por su parte, ha alineado sus estándares con esta línea y exige autenticación fuerte con SPF, DKIM y DMARC para remitentes masivos. También insiste en la gestión de quejas mediante su Complaint Feedback Loop y en eliminar direcciones inválidas o inactivas con rapidez.

Dicho de forma simple: si tus campañas generan señales típicas de spam, los buzones te van a castigar antes y más fuerte.

Lo primero que debes revisar para no perder entregabilidad

La base de todo sigue siendo la autenticación del dominio. Si tu email sale sin SPF o DKIM bien configurados, o sin una política DMARC coherente, ya partes en desventaja. Google lo exige para remitentes masivos y lo recomienda de forma general; Yahoo va en la misma dirección.

Después viene la tasa de quejas. Aquí conviene distinguir dos cosas. Por un lado, la referencia oficial más clara de Google es mantener el spam reportado por debajo del 0,10%. Por otro, plataformaas como Indigitall recomiendan extremar el control de rebotes permanentes y mantenerlos por debajo del 0,5%, porque una lista deteriorada arrastra la reputación y empeora la entrega futura.

La consecuencia práctica es clara: si tienes una base de datos vieja, comprada, mal depurada o con muchos contactos inactivos, estás asumiendo un riesgo innecesario. En este punto, la guía de Yahoo también coincide: eliminar destinatarios inválidos rápidamente y trabajar con listas limpias es una de las bases de la entregabilidad.

Cinco medidas concretas para anticiparte a bloqueos

La primera es la más obvia y, a la vez, la más descuidada: limpiar la base de datos. Elimina rebotes duros, bajas y direcciones con errores tipográficos. Si un usuario no interactúa desde hace varias campañas, plantéate pausarlo o pasarlo por un flujo de reactivación antes de seguir impactándolo. Mandar a contactos fríos o defectuosos solo empeora tus señales.

La segunda es segmentar mejor. Indigitall recomienda priorizar a los usuarios más comprometidos, especialmente en contextos sensibles como calentamiento de IP o campañas con mucho volumen. Tiene lógica: cuanto mejor sea la interacción inicial, mejor leerán los ISP tu reputación. Además, Google pone a disposición de los remitentes Postmaster Tools para seguir reputación, autenticación, errores de entrega y tasa de spam.

La tercera es simplificar el HTML y el peso del correo. Hay que evitar código pesado, tablas excesivamente complejas y estructuras redundantes. Eso encaja con una realidad conocida del sector: cuanto más limpio y ligero sea el email, menos fricción tendrá en clientes de correo y filtros de seguridad. En Gmail, además, existe una práctica muy extendida en la industria sobre el recorte de mensajes largos: no es una cifra publicada formalmente por Google en su documentación principal, pero múltiples plataformas de email marketing sitúan el recorte en torno a los 102 KB de HTML. Por prudencia, conviene tomarlo como referencia operativa, no como norma oficial de Google.

Una pantalla de Gmail. / Shutterstock

La cuarta es poner fácil la cancelación de suscripción. Aquí no hay margen para el debate: Google la exige a remitentes masivos y la ha reforzado además con nuevas herramientas para que el usuario gestione mejor sus suscripciones. Cuanto más difícil hagas la baja, más probable es que el usuario pulse “marcar como spam”, que es justo lo que más daño te hace.

La quinta es vigilar la coherencia del remitente. Mantener direcciones “From” consistentes ayuda a construir confianza. También conviene evitar cuentas tipo no-reply@, sobre todo en campañas donde quieres generar respuesta o sensación de cercanía. No es una obligación formal de Gmail, pero sí una práctica común de entregabilidad que encaja con el enfoque de reducir fricción y aumentar interacción real.

Cómo escribir emails que generen menos rechazo

No basta con que el correo sea técnicamente correcto: también tiene que parecer útil, esperado y claro.

Las mejores prácticas apuntan a un mensaje breve, foco en una sola idea, llamada a la acción visible, personalización razonable y una proporción equilibrada entre texto e imagen. El error clásico es enviar una creatividad espectacular desde el punto de vista visual, pero pobre en contexto, con demasiados enlaces, poco texto real y lenguaje exagerado. Ese tipo de email puede funcionar a corto plazo en aperturas, pero también puede parecer más promocional o más invasivo.

En Gmail conviene tener claro además que la pestaña Promociones no es la carpeta de spam. De hecho, Google ofrece anotaciones específicas para enriquecer visualmente los correos promocionales con imágenes, descuentos y fechas de vencimiento. Es decir, estar en Promociones no implica un fracaso; en muchos casos es el lugar natural del email comercial bien hecho.

Por eso, la obsesión no debería ser “salir de Promociones a cualquier precio”, sino evitar el verdadero problema: caer en spam o ser bloqueado.

Señales de alarma que no deberías ignorar

Hay varios síntomas que suelen anticipar problemas más serios. El primero es ver cómo suben los rebotes o bajan bruscamente las aperturas en un proveedor concreto. El segundo es detectar un repunte en quejas o bajas tras cambiar frecuencia, diseño o tipo de asunto. El tercero es que una campaña aparentemente normal empiece a sufrir entregas lentas o respuestas extrañas en dominios como Gmail o Yahoo.

Yahoo también hace los deberes contra los correos electrónicos fraudulentos. / GettyImages

Cuando eso ocurre, lo peor es seguir enviando igual. Lo sensato es parar, revisar el segmento impactado, comprobar reputación, autenticación, volumen y creatividades, y retomar con audiencias más activas. Gmail Postmaster Tools y el feedback loop de Yahoo están precisamente para eso: medir señales antes de que el daño sea mayor.

El checklist práctico antes de tu próximo envío

Antes de lanzar la siguiente campaña, revisa esto:

SPF, DKIM y DMARC correctamente configurados.

Enlace de baja visible y funcional.

Base de datos depurada, sin rebotes duros ni contactos claramente inactivos.

Segmentación priorizando usuarios con interacción reciente.

HTML ligero, responsive y sin exceso de imágenes, estilos ni enlaces.

Remitente reconocible y coherente.

Seguimiento posterior de aperturas, clics, rebotes y quejas.

Revisión de reputación en Gmail Postmaster Tools y, si aplica, gestión de quejas en Yahoo CFL.

Por qué conviene actuar ya

La conclusión es bastante simple: los buzones no están cambiando para fastidiar a las marcas, sino para premiar a quien envía mejor y castigar a quien satura, descuida la base de datos o roza el spam. Y ese endurecimiento no parece coyuntural, sino estructural.

En la práctica, las empresas que se adelanten tendrán una ventaja clara: mejor entregabilidad, menos dependencia de trucos, más estabilidad de reputación y menos sustos en campañas clave. Las que no lo hagan corren el riesgo de descubrir demasiado tarde que su problema no era el asunto, ni el diseño, ni la oferta, sino algo más básico: que sus correos dejaron de llegar donde tenían que llegar.