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Magic regresa a Strixhaven con una nueva colección repleta de facultades, hechizos y misterios
Wizards of the Coast lanza Secretos de Strixhaven, una colección centrada en las cinco facultades de la universidad mágica
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
‘Secretos de Strixhaven’, la nueva colección de ‘Magic The Gathering’, ya está disponible en todo el mundo con el objeto de devolver a los jugadores a Arcavios, hogar de la universidad de Strixhaven, con una historia que recupera al grupo de estudiantes visto en Lorwyn Eclipsado y lo sitúa ante una amenaza inesperada dentro del campus. La colección explora los recursos de las cinco facultades de Strixhaven. Plumargéntum, Prismari, Flosmarcitus, Sapiéntium y Quándrix, que tendrán un papel determinante tanto en la narrativa como en las mecánicas de juego, con cartas diseñadas para trasladar la identidad académica de cada escuela a las partidas.
Regreso a la universidad de Strixhaven
En Secretos de Strixhaven, los estudiantes que se perdieron en Lorwyn Eclipsado regresan a clase como alumnos de segundo año. Sin embargo, el curso no arranca con tranquilidad. Los Archaics, criaturas misteriosas que suelen mantenerse al margen de los conflictos, atacan de forma inesperada y obligan a los estudiantes a buscar una respuesta común. La historia también introduce a un nuevo planeswalker y recupera una cara conocida con una combinación de colores distinta.
Nuevas mecánicas para las cinco facultades
El regreso a Strixhaven llega acompañado de nuevas mecánicas pensadas para reflejar la forma de jugar de cada facultad y entre ellas se encuentra preparar, una habilidad que permite a determinadas criaturas lanzar sortilegios una vez alcanzado ese estado. También aparece paradigma, vinculada a hechizos con efecto en cada turno, junto a mecánicas asociadas a facultades concretas. Plumargéntum recibe colofón, relacionada con hechizos de instantáneo o conjuro que hacen objetivo a criaturas. Sapiéntium recupera retrospectiva, que permite lanzar cartas desde el cementerio pagando su coste correspondiente.
Por otro lado, Prismari contará con opus, una habilidad que se activa al lanzar instantáneos o conjuros y puede añadir efectos si se han usado cinco o más manás. Flosmarcitus tendrá infundir, asociada a la ganancia de vidas, mientras que Quándrix usará incrementar, centrada en poner contadores +1/+1 cuando el maná empleado supera la fuerza o la resistencia de la criatura.
Cinco mazos de Commander para elegir facultad
La expansión incluye cinco mazos de Commander, cada uno vinculado a una de las facultades y a una combinación de dos colores, animando al jugador a elegir ámbito académico según su estilo, con propuestas que van de la manipulación política al lanzamiento de hechizos de gran coste:
Influencia de Plumargéntum: gira en torno a Killian y al control de la mesa mediante ataques dirigidos, provocación y manejo de criaturas.
Arte de Prismari: con Rootha como comandante, apuesta por hechizos de alto grado y Elementales de gran tamaño.
Pestilencia de Flosmarcitus: pone a Dina al frente de un mazo basado en Plagas, sacrificios, ganancia de vidas, cartas y contadores.
Espíritu de Sapiéntium: con Quintorius, aprovecha las cartas que abandonan el cementerio para crear Espíritus y reforzar la estrategia tribal.
Quándrix sin límite: utiliza a Zimone para sacar partido de los hechizos con coste X, contadores +1/+1 y descuentos acumulados.
Cartas especiales, Mystical Archive y tratamientos alternativos
La parte coleccionable tendrá un papel importante en la expansión, cuya carta principal será Emeritus of Ideation, una mítica serializada X/500 en inglés que solo aparecerá en sobres de coleccionista. Esta carta utiliza la mecánica preparar y funciona como homenaje a Ancestral Recall, al permitir lanzar ese hechizo cuando Emeritus of Ideation se encuentre preparada.
Secrets of Strixhaven – Tráiler
La colección también recupera a los dragones fundadores de Strixhaven con nuevas versiones, incluidas cartas sin borde. Los planeswalkers Ral Zarek y Profesor Dellian Fel también estarán disponibles con este tratamiento. A ello se suman doce criaturas con versiones de apuntes sin borde, ilustradas con bocetos y notas inspiradas en las distintas facultades. Mystical Archive también regresa con un hechizo en cada sobre de la colección, arte nuevo para algunas cartas muy conocidas y versiones Japanese Mystical Archive con ilustración alternativa japonesa.
Formatos disponibles
‘Secretos de Strixhaven’ llega con sobres de juego, de coleccionista, mazos de Commander, packs de presentación, Draft Night, bundles y Codex Bundles. La colección también incluirá cartas de Invitados especiales, tierras dobles con tratamiento Tierra de vista de portales y tierras de hechicería con arte completo. En definitiva, con este lanzamiento, Magic The Gathering vuelve a una de sus universidades más populares con una mezcla de hechizos, rivalidades académicas, y nuevas formas de jugar en torno a las cinco facultades de Strixhaven, sin olvidar las cartas para coleccionistas.
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