Magic regresa a Strixhaven con una nueva colección repleta de facultades, hechizos y misterios

‘Secretos de Strixhaven’, la nueva colección de ‘Magic The Gathering’, ya está disponible en todo el mundo con el objeto de devolver a los jugadores a Arcavios, hogar de la universidad de Strixhaven, con una historia que recupera al grupo de estudiantes visto en Lorwyn Eclipsado y lo sitúa ante una amenaza inesperada dentro del campus. La colección explora los recursos de las cinco facultades de Strixhaven. Plumargéntum, Prismari, Flosmarcitus, Sapiéntium y Quándrix, que tendrán un papel determinante tanto en la narrativa como en las mecánicas de juego, con cartas diseñadas para trasladar la identidad académica de cada escuela a las partidas.

Regreso a la universidad de Strixhaven

En Secretos de Strixhaven, los estudiantes que se perdieron en Lorwyn Eclipsado regresan a clase como alumnos de segundo año. Sin embargo, el curso no arranca con tranquilidad. Los Archaics, criaturas misteriosas que suelen mantenerse al margen de los conflictos, atacan de forma inesperada y obligan a los estudiantes a buscar una respuesta común. La historia también introduce a un nuevo planeswalker y recupera una cara conocida con una combinación de colores distinta.

Sobres de Magic. / Cedida

Nuevas mecánicas para las cinco facultades

El regreso a Strixhaven llega acompañado de nuevas mecánicas pensadas para reflejar la forma de jugar de cada facultad y entre ellas se encuentra preparar, una habilidad que permite a determinadas criaturas lanzar sortilegios una vez alcanzado ese estado. También aparece paradigma, vinculada a hechizos con efecto en cada turno, junto a mecánicas asociadas a facultades concretas. Plumargéntum recibe colofón, relacionada con hechizos de instantáneo o conjuro que hacen objetivo a criaturas. Sapiéntium recupera retrospectiva, que permite lanzar cartas desde el cementerio pagando su coste correspondiente.

Por otro lado, Prismari contará con opus, una habilidad que se activa al lanzar instantáneos o conjuros y puede añadir efectos si se han usado cinco o más manás. Flosmarcitus tendrá infundir, asociada a la ganancia de vidas, mientras que Quándrix usará incrementar, centrada en poner contadores +1/+1 cuando el maná empleado supera la fuerza o la resistencia de la criatura.

Cinco mazos de Commander para elegir facultad

La expansión incluye cinco mazos de Commander, cada uno vinculado a una de las facultades y a una combinación de dos colores, animando al jugador a elegir ámbito académico según su estilo, con propuestas que van de la manipulación política al lanzamiento de hechizos de gran coste:

Magic. / Cedida

Influencia de Plumargéntum: gira en torno a Killian y al control de la mesa mediante ataques dirigidos, provocación y manejo de criaturas.

Arte de Prismari: con Rootha como comandante, apuesta por hechizos de alto grado y Elementales de gran tamaño.

Pestilencia de Flosmarcitus: pone a Dina al frente de un mazo basado en Plagas, sacrificios, ganancia de vidas, cartas y contadores.

Espíritu de Sapiéntium: con Quintorius, aprovecha las cartas que abandonan el cementerio para crear Espíritus y reforzar la estrategia tribal.

Quándrix sin límite: utiliza a Zimone para sacar partido de los hechizos con coste X, contadores +1/+1 y descuentos acumulados.

Cartas especiales, Mystical Archive y tratamientos alternativos

La parte coleccionable tendrá un papel importante en la expansión, cuya carta principal será Emeritus of Ideation, una mítica serializada X/500 en inglés que solo aparecerá en sobres de coleccionista. Esta carta utiliza la mecánica preparar y funciona como homenaje a Ancestral Recall, al permitir lanzar ese hechizo cuando Emeritus of Ideation se encuentre preparada.

Secrets of Strixhaven – Tráiler

La colección también recupera a los dragones fundadores de Strixhaven con nuevas versiones, incluidas cartas sin borde. Los planeswalkers Ral Zarek y Profesor Dellian Fel también estarán disponibles con este tratamiento. A ello se suman doce criaturas con versiones de apuntes sin borde, ilustradas con bocetos y notas inspiradas en las distintas facultades. Mystical Archive también regresa con un hechizo en cada sobre de la colección, arte nuevo para algunas cartas muy conocidas y versiones Japanese Mystical Archive con ilustración alternativa japonesa.

Formatos disponibles

Noticias relacionadas

‘Secretos de Strixhaven’ llega con sobres de juego, de coleccionista, mazos de Commander, packs de presentación, Draft Night, bundles y Codex Bundles. La colección también incluirá cartas de Invitados especiales, tierras dobles con tratamiento Tierra de vista de portales y tierras de hechicería con arte completo. En definitiva, con este lanzamiento, Magic The Gathering vuelve a una de sus universidades más populares con una mezcla de hechizos, rivalidades académicas, y nuevas formas de jugar en torno a las cinco facultades de Strixhaven, sin olvidar las cartas para coleccionistas.