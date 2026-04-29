El 80% del esfuerzo en inteligencia artificial no está en la IA: está en preparar bien los datos

En un proyecto de inteligencia artificial, la mayor parte del esfuerzo no está en elegir el modelo ni en implantar una herramienta, sino en preparar los datos. Para que la IA funcione en una pyme, la información debe estar ordenada, accesible, actualizada, bien gobernada y alineada con los objetivos reales del negocio. Sin esa base, los resultados suelen ser poco fiables, difíciles de escalar y de escaso impacto.

Durante los últimos años, la inteligencia artificial se ha convertido en una de las grandes promesas para las empresas. Automatizar tareas, anticipar comportamientos, optimizar decisiones o ganar eficiencia parece estar al alcance de cualquiera que incorpore “IA” a su organización, independientemente de su tamaño o sector.

Sin embargo, cuando las pymes intentan llevar esa promesa a la práctica, la experiencia suele ser muy distinta. Proyectos que no escalan, resultados que no convencen o pilotos que se quedan a medio camino antes de generar impacto real. No es casualidad que distintos análisis del sector, como los publicados por McKinsey, señalen que una gran parte de las iniciativas de IA fracasan antes de llegar a producción:

Cada vez más profesionales coinciden en una idea clave: la mayor parte del esfuerzo de un proyecto de IA no está en los modelos, sino en los datos. Entender qué significa esto y cómo se traduce al día a día de una pyme es fundamental para abordar la inteligencia artificial de forma realista en 2026.

La calidad de los datos es uno de los factores que determina el éxito o el fracaso de un proyecto de inteligencia artificial. / Freepick / DIARIO INFORMACION

La IA no empieza con un algoritmo, empieza con datos preparados

Uno de los errores más comunes es pensar que implantar inteligencia artificial consiste en elegir una herramienta, entrenar un modelo y obtener resultados casi inmediatos. Ese enfoque, muy extendido en el discurso comercial, ignora todo lo que ocurre antes.

Antes de que la IA pueda aportar valor, necesita alimentarse de datos accesibles, fiables y bien organizados, capaces de representar con fidelidad la realidad del negocio. Cuando esta base no existe, la tecnología no falla por sí misma: falla porque se apoya en información desordenada, duplicada o sin responsables claros, un problema muy habitual en organizaciones con baja madurez en gobierno del dato, como se explica en este análisis de ReR

En estos casos, la IA no solo no aporta valor, sino que puede generar desconfianza interna al ofrecer resultados poco consistentes o difíciles de explicar.

Qué debe tener una pyme antes de aplicar inteligencia artificial

Una pyme debería revisar al menos cinco puntos antes de iniciar un proyecto de IA:

Qué datos tiene disponibles y en qué sistemas se encuentran.

y en qué sistemas se encuentran. Quién es responsable de cada dato dentro de la organización.

dentro de la organización. Qué nivel de calidad tiene la información : duplicados, errores, formatos o campos incompletos.

: duplicados, errores, formatos o campos incompletos. Qué objetivo de negocio quiere resolver con inteligencia artificial.

con inteligencia artificial. Qué procesos deben cambiar para que la IA no sea solo una herramienta aislada.

para que la IA no sea solo una herramienta aislada.

Qué significa realmente “preparar los datos” en una pyme

Hablar de preparar los datos no implica grandes inversiones ni complejidad técnica extrema. En una pyme, suele significar algo mucho más concreto y cercano: poner orden en lo que ya existe.

Preparar los datos supone saber qué información existe, dónde está, quién es responsable de ella y para qué se utiliza. También implica establecer criterios básicos de calidad, coherencia y acceso, de forma que los datos puedan reutilizarse con confianza y alinearse con los objetivos reales del negocio, no solo con necesidades puntuales.

Este trabajo suele revelar que muchas empresas ya disponen de información valiosa, pero no la están aprovechando por falta de estructura o de una visión clara sobre su uso.

La inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones, pero necesita una base de datos fiable. / Freepick / DIARIO INFORMACION

Personas, procesos y decisiones, no solo tecnología

La preparación del dato no es un proyecto puramente técnico ni algo que pueda resolverse solo con herramientas. Requiere que las personas entiendan el valor de la información con la que trabajan, que existan procesos claros para gestionarla y que la dirección tome decisiones conscientes sobre prioridades, responsabilidades y usos.

Sin este trabajo previo, la inteligencia artificial se convierte en una capa más sobre el desorden existente, amplificando errores en lugar de generar conocimiento útil. Por eso conceptos como la economía basada en datos son cada vez más relevantes en el día a día de las pymes.

Por qué muchas pymes se frustran cuando intentan aplicar IA

En 2025, muchas pymes ya no se preguntan si deberían usar inteligencia artificial. La pregunta habitual es otra, mucho más práctica: por qué no les está funcionando.

La respuesta suele repetirse con distintos matices. Se invierte en soluciones avanzadas sin haber consolidado una base de datos sólida, se esperan resultados rápidos sin una definición clara de objetivos y se subestima el esfuerzo que supone transformar la información en un activo fiable y reutilizable. El resultado encaja con lo que describe el Gartner Hype Cycle, donde la IA genera expectativas que no siempre se corresponden con la realidad operativa de las empresas.

El problema no es no tener IA. El problema es intentar aplicarla sin una base preparada que la sostenga en el tiempo.

Invertir en datos no frena la innovación, la hace posible

Existe la percepción de que dedicar tiempo a ordenar y gobernar los datos retrasa la llegada de la inteligencia artificial. La experiencia demuestra justo lo contrario.

Las empresas que empiezan por el dato avanzan después con mayor velocidad, menos riesgo y mejores resultados, porque evitan rehacer proyectos, corregir errores constantes o depender de soluciones aisladas. Preparar los datos no es un paso previo sin valor, sino la inversión que permite que la IA funcione mañana, algo especialmente relevante en iniciativas apoyadas por programas como el Kit Espacios de Datos.

Esta base facilita que la inteligencia artificial deje de ser un experimento puntual y se convierta en una capacidad real, escalable y alineada con el negocio.

Implantar inteligencia artificial no empieza por la tecnología, sino por entender y preparar bien los datos disponibles. / Freepick / DIARIO INFORMACION

Decisiones organizativas que marcan la diferencia

Más allá de la tecnología, hay decisiones clave que condicionan el éxito de cualquier iniciativa de IA: quién lidera el dato, cómo se priorizan los casos de uso, qué información es crítica y qué nivel de calidad se exige.

Estas decisiones rara vez aparecen en los discursos más llamativos sobre inteligencia artificial, pero son las que determinan si un proyecto genera impacto real o se queda en una prueba sin continuidad. No es casualidad que Harvard Business Review subraye la importancia de una estrategia de datos sólida como base de cualquier iniciativa de IA.

Una buena estrategia de datos permite a las empresas innovar con inteligencia artificial sin asumir riesgos innecesarios / Freepick / DIARIO INFORMACION

El enfoque de ReR: empezar por la base para que la IA tenga sentido

Desde ReR, la inteligencia artificial se aborda desde una visión pragmática y orientada a negocio. No como una moda ni como una carrera por implantar tecnología, sino como un proceso que empieza por entender y preparar los datos con criterio.

Acompañar a las pymes en este camino implica ayudarles a ordenar su información, definir prioridades y construir una base sólida, apoyándose en marcos como los Espacios de Datos para avanzar de forma ordenada, realista y sostenible.

Porque el verdadero error no es no usar inteligencia artificial hoy. El error es intentar hacerlo sin preparar antes aquello de lo que depende todo: los datos.