'BioShock 4' vuelve a sembrar dudas mientras en Take-Two admiten tiempo y dinero perdidos

El desarrollo de la próxima entrega de la franquicia 'BioShock' sigue atravesando una situación delicada, algo que podemos afirmar porque incluso la dirección de Take-Two Interactive ha decidido hablar abiertamente sobre los problemas que rodean a este esperado proyecto. En una charla centrada en los próximos planes de la editora estadounidense, su director ejecutivo, Strauss Zelnick, admite que el desarrollo ha consumido años de trabajo, recursos e ideas creativas que, al final, no han terminado de funcionar.

Ideas que no llegaron a ninguna parte

Según Zelnick, una parte importante del desarrollo se estancó en lo que llama "callejones sin salida creativos", una acumulación de pruebas que terminó costando mucho tiempo y dinero al estudio responsable del proyecto, Cloud Chamber. El juego, anunciado oficialmente en 2019, no superó el año pasado una nueva revisión interna de 2K, que derivó en cambios en la cúpula del estudio, una revisión de las partes centrales del juego y la llegada de Rod Fergusson para dirigir esta nueva etapa, gracias a su experiencia en éxitos como ‘BioShock Infinite’, ‘Gears of War’ y ‘Diablo’.

Las informaciones publicadas entonces también señalaron más de 80 despidos en Cloud Chamber y un nuevo retraso respecto a una previsión interna que situaba el lanzamiento entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el ejecutivo afirma que en la compañía se encuentran "profundamente decepcionados" por el retraso acumulado en el lanzamiento de una nueva entrega.

Pese a las complicaciones, Zelnick afirma que estas situaciones forman parte de la industria del entretenimiento, especialmente cuando se trata de producciones a gran escala que movilizan a cientos de desarrolladores. Bajo su punto de vista, en trabajos de esta magnitud, a menudo solo es posible saber si una idea funciona cuando todas las piezas empiezan a tomar forma, y esto puede llevar años.

Una espera que ya supera los diez años

Para encontrar el último juego principal de la serie tenemos que remontarnos hasta ‘BioShock Infinite’, lanzado originalmente en 2013. Desde entonces, ha pasado más de una década sin que sus seguidores hayan recibido una nueva entrega, un paréntesis que se ha alargado mucho más de lo previsto tras el cierre de aquella etapa.

'Bioshock' - Opening Intro español

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Pese a la compleja situación, Take-Two mantiene la confianza en que el proyecto haya encontrado finalmente las soluciones que buscaba tras los últimos cambios en la dirección creativa. Algunas filtraciones indican que la compañía se encontraría más satisfecha con el estado actual del juego. Mientras tanto, la entrega sigue pendiente de presentación y, por tanto, de planes y fecha de lanzamiento, pero tras tantos años entre reestructuraciones, reinicios y falta de noticias claras, la sensación es que el trabajo de Cloud Chamber se ha convertido en un proyecto casi legendario.