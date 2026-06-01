Teamfight Tactics cumple 7 años y lo celebra con regalos y el regreso de Fiesta de Pingu

'Teamfight Tactics' sopla siete velas este mes de junio y Riot Games ha preparado una celebración a medida del juego de autobatallas. La Velada por los 7 añitos llegará a PC y dispositivos móviles el 10 de junio y permanecerá activa hasta el 14 de julio. Durante ese periodo regresará 'Fiesta de Pingu', un modo temporal que recupera atributos de los 16 sets previos y la combina dentro del set actual, 'Deidades siderales'.

El aniversario llega tras 17 sets desde el estreno de ‘TFT’, el 26 de junio de 2019. La intención de Riot para esta cita es reunir parte de ese recorrido en un único modo, de manera que los jugadores puedan volver a probar mecánicas conocidas, combinarlas de formas poco habituales y conseguir premios de cumpleaños por jugar. Además, el regreso de 'Fiesta de Pingu' arrancará en la versión 17.5 y se mantendrá hasta la versión 17.6.

¿Qué es Fiesta de Pingu?

'Fiesta de Pingu' funciona como un modo temporal dentro de 'Deidades siderales'. La base sigue siendo la del set vigente, pero Pingu introduce atributos de etapas anteriores. Así aparecen reglas heredadas de temporadas pasadas, capaces de cambiar la preparación de los equipos y el desarrollo de los combates. En realidad, aquí hay bastante más miga que una lista de bonificaciones recuperadas, porque los atributos que trae Pingu pueden aportar escudos, curación o daño adicional, invocar unidades, modificar la colocación de los campeones o entregar botín tras rondas concretas. Riot, además, reserva la etiqueta "Novedad" para los atributos que nunca habían formado parte de 'Fiesta de Pingu'.

Fiesta de Pingu. / Cedida

Atributos que vuelven

El modo recupera nombres históricos del formato. Por ejemplo, del primer set regresan Fantasma y Glacial; de 'Los elementos se alzan', Montaña y Cristal; de 'Galaxias', Mechapiloto y Rebelde; de 'Destinos', Bosque ancestral; de 'Juicio final', Aquelarre y Restaurador; de 'Chismes y cachivaches', Yordle; y de 'Tierras dracónicas', Brilloescama.

El repaso continúa con Hacker y Mascota de '¡El ataque de los monstruos!'; Aguas Estancadas y Emperatriz de 'Runaterra Reforjada'; Maestro y Pentakill de 'Remix rúnico'; Rapsoda y Predestinado de 'Nacidos de la tinta: Fábulas'; Piro y Mielomancia de 'Caos y calderos'; Conquistador y Gran apuesta de 'Hacia Arcane'; Nitro y Soberano de 'Ciudad Cibernética'; La tripulación de 'Coliseo KO'; y Demacia e Ixtal de 'Legado y leyenda'.

Recompensas y cosméticos de aniversario

Riot también premiará a los jugadores que participen durante el evento, y las misiones de 'Fiesta de Pingu' permitirán obtener fragmentos de estrella, símbolos del tesoro, cristales del reino, el Cangrejo escurridizo de aniversario y el emoticono Cangrejo cumpleañero. La parte cosmética añade la arena del 7.º aniversario de Pingu, ambientada en un parque acuático, el portal 'Crucero pastelero' y 'Pingu deidad de las tácticas fiestero'. También llegarán la minileyenda 'Cangrejo escurridizo' y 'Vex monada de cafetería chibi', que llegará a la fiesta para aguarla a su manera.

Fiesta de Pingu. / Cedida

Siete años de Teamfight Tactics

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'Teamfight Tactics' nació el 26 de junio de 2019 como un modo de 'League of Legends' y acabó tomando entidad propia dentro del género de autobatallas. Desde entonces, Riot ha ido renovando el juego mediante sets temáticos, campeones de Runaterra, reglas temporales y sistemas que cambian la forma de preparar los equipos. El regreso de 'Fiesta de Pingu' sirve aquí como homenaje jugable al recorrido de TFT, porque además de repartir cosméticos, recupera atributos, reglas y elementos de sets anteriores, los integra en el set actual y permite reencontrarse durante unas semanas con parte de la historia del formato.