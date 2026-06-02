Guillosko y Snoodyboo llevarán a España al TFT Major de París tras ganar el Spanish Minor
Los dos jugadores sellaron su billete para el torneo internacional, previsto para el 20 de junio en Espot Paris, tras un intenso fin de semana de competición
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Guillosko y Snoodyboo representarán a España en el TFT Major de París después de imponerse en el Spanish Minor de ‘Teamfight Tactics’, celebrado este fin de semana. El torneo reunió a varios de los mejores jugadores del país, todos ellos en busca de las dos plazas españolas para la gran cita internacional presencial, prevista para el próximo 20 de junio en Espot Paris.
Tras superar las distintas fases del campeonato, Guillosko y Snoodyboo terminaron por encima del resto de aspirantes y aseguraron su presencia en París, donde competirán ante representantes de Alemania, Francia y Polonia por el nuevo gran título europeo.
Dos campeones
El Spanish Minor forma parte de la nueva estructura competitiva de ‘Teamfight Tactics’ en EMEA, creada para reforzar las escenas nacionales y ofrecer una ruta más clara hacia la competición internacional. Mediante este sistema, los mejores jugadores de cada región pueden avanzar a partir de eventos comunitarios y clasificatorios abiertos hasta llegar a torneos presenciales de rango internacional.
El camino hacia París
A lo largo de todo el fin de semana, los jugadores midieron su nivel en lobbies de gran exigencia, donde la regularidad, adaptación al metajuego y la capacidad para rendir bajo presión fueron factores determinantes en una competición que mantuvo la tensión hasta las rondas finales. El torneo reunió a jugadores procedentes de distintas vías de clasificación, entre ellas el rendimiento en ladder, los clasificatorios abiertos y las invitaciones directas. El resultado fue un cuadro competitivo muy completo, formado por perfiles experimentados, talento emergente y varios nombres conocidos dentro de la escena nacional.
En este contexto Guillosko y Snoodyboo lograron imponerse tras varias rondas de mucho nivel y se quedaron las dos plazas españolas para el Major. Su victoria les permitirá defender los colores nacionales en París, en una cita que reunirá a algunos de los nombres más potentes del Teamfight Tactics europeo.
La nueva estructura competitiva de TFT en EMEA
La llegada de los TFT Minors se traduce en uno de los cambios más relevantes en la historia competitiva del formato en Europa, ya que el nuevo sistema se articula en tres niveles, Community Events, TFT Minors y TFT Majors, enlazando de forma directa las competiciones locales y el circuito internacional. Con este modelo se quiere reforzar las escenas nacionales, dar más oportunidades competitivas a los jugadores y ofrecer una progresión clara a partir de la competición amateur hasta las citas de mayor prestigio de la región.
Próxima parada, París
Tras la resolución del Spanish Minor, ahora todo pasa por el TFT Major, que se celebrará el próximo 20 de junio en Espot Paris. Allí, Guillosko y Snoodyboo defenderán la representación española ante varios de los mejores jugadores de Europa en una de las citas más importantes del competitivo durante el Set 17, Deidades Siderales.
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